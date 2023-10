Nouméa : la collecte des ordures ménagères réduite à deux ramassages par semaine

Les camions benne vont se faire un peu plus rares, dans les rues de Nouméa. À compter du 1er novembre, la fréquence et le circuit de collecte des ordures ménagères seront modifiés, indique la municipalité dans un communiqué. Ainsi, les ramassages, au nombre de trois par semaine, seront limités à deux passages hebdomadaires.

Une poubelle jaune en 2024 ?

Les jours de passage vont ainsi être changés dans les quartiers. Ils auront lieu lundi et jeudi pour la zone sud (Port Plaisance, Baie-des-Citrons, Anse-Vata, Val Plaisance, N’Géa, Motor-Pool, Receiving, Trianon, Orphelinat, Artillerie, Nouville, Faubourg-Blanchot, Sainte-Marie, Magenta Sud, Vallée-du-Génie, Centre-Ville et Quartier-Latin), mardi et vendredi pour la zone est (Montagne-Coupée, Montravel, Vallée-des-Colons, Vallée-du-Tir, Haut-Magenta, Portes-de-Fer, 4e Km, Magenta Aérodrome, Magenta Ouémo et Magenta-Est) et enfin mercredi et samedi pour la zone nord et ouest (Kaméré, Logicoop, Tindu, Ducos, Doniambo, Numbo, Rivière-Salée, 7e Km, 6e Km, Tina, Normandie).

Les collectes des professionnels du Centre-Ville, du Quartier-Latin et des baies restent quant à elles inchangées (6 fois/semaine).

Cette nouvelle organisation intervient à l’aube de la mise en place du tri des déchets à Nouméa. La poubelle jaune, telle qu’elle existe déjà à Dumbéa et au Mont-Dore, devrait en effet faire son apparition dans la capitale en 2024.