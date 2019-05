Onze listes vont se disputer dimanche les suffrages des électeurs de la province Sud. Trois d’entre elles sont assurées d’avoir des élus. Calédonie ensemble, l’Avenir en confiance et le FLNKS. Pour les huit autres, c’est beaucoup plus incertain même si l’Eveil Océnien et le Rassemblement national espèrent jouer les arbitres.