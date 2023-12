Quatre repas de fête dignes des grands chefs : le "menu chic"

En plat

Magrets de canard à l’hibiscus et fondue d’orange

Préparation 40 mn, cuisson 15 mn, 6 convives, niveau : confirmé

• 3 petits magrets de canard

• 60 g de fleurs d’hibiscus séchées (dans les magasins bio)

• 60 g de sucre semoule

• 2 clous de girofle

• 1/2 étoile de badiane

• 1 pointe de couteau de muscade

• 1 pointe de couteau de cannelle

• 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

• 3 cuillères à soupe de sauce soja

• 100 g de beurre salé

Pour la garniture

• 2 oranges

• 15 cl de jus d’orange

• 10 cl d’huile d’olive

• De la fleur de sel

1. À l’aide d’un couteau pointu, pratiquez des incisions sur la peau des magrets. Faites chauffer une poêle antiadhésive et mettez les magrets à cuire 6 min à feu vif côté peau puis retournez-les et laissez cuire encore 4 min à feu moyen.

2. Après cuisson, laissez reposer les magrets entre 2 assiettes chaudes, ainsi ils laisseront perler leur sang qui sera récupéré pour la liaison de la sauce. Mixez 40 g de sucre avec 10 g de fleurs d’hibiscus, passez au tamis pour obtenir un sucre à l’hibiscus.

3. Dans une grande casserole, portez à ébullition 80 cl d’eau puis, hors du feu, jetez-y les fleurs d’hibiscus restantes avec les épices et le reste de sucre. Couvrez et laissez infuser 30 mn puis filtrez le tout. Reversez cette infusion dans la casserole, faites-la réduire de moitié sur feu vif, puis incorporez le beurre en dés en fouettant.

4. Versez alors la sauce soja, le vinaigre et le sang des magrets. Réservez au chaud. Préparez la fondue d’orange : coupez les oranges en morceaux avec la peau et réduisez-les en une fine purée en les passant au mixeur avec le jus d’orange. Versez ce mélange avec l’huile d’olive dans une casserole.

5. Posez-la sur une casserole plus grande à demi remplie d’eau et faites chauffer à feu très doux au bain-marie 10 mn environ. Assaisonnez à la fleur de sel. Allumez le gril du four. Poudrez régulièrement la peau des magrets de sucre d’hibiscus et passez-les sous le gril de façon à faire fondre et dorer le sucre d’hibiscus.

6. À la sortie du four, parsemez de fleur de sel et tranchez-les. Pour servir, nappez chaque assiette de sauce hibiscus, répartissez les tranches de magret et déposez une quenelle de fondue d’orange.

Cheesecake au saumon en entrée

Préparation 20 mn, repos 12 h, 4 convives, niveau : facile • 100 g d’œufs de saumon • 200 g de cœur de filet de saumon fumé • 300 g de fromage de chèvre frais (type Chavroux, Petit Billy) • 250 g de Philadelphia • 4 œufs • 200 g de crackers • 80 g de beurre • Quelques brins d’aneth et de ciboulette • Poivre 1. Préchauffez le four à 160°. Réduisez les crackers en poudre grossière à l’aide d’un robot ou d’un rouleau à pâtisserie. 2. Faites fondre le beurre dans un bol au micro-ondes. Dans un saladier, mélangez la poudre de crackers et le beurre fondu pour obtenir une sorte de pâte sablée. 3. Étalez cette préparation en la tassant du bout des doigts dans un moule à charnière de 18 cm de diamètre, posé sur une plaque à four tapissée de papier sulfurisé (ou à défaut dans un moule à manqué à fond amovible). 4. Détaillez le cœur de saumon fumé en petits cubes. Dans une jatte, mélangez-les avec le Philadelphia et le chèvre, ajoutez les œufs battus et poivrez. Répartissez le tout sur la pâte de crackers et mettez le gâteau à cuire au four 1 h 15. 5. Laissez refroidir au sortir du four puis mettez au réfrigérateur au moins 4 heures. Au moment de servir, démoulez le gâteau, recouvrez-le d’œufs de saumon, lissez à la spatule, décorez d’aneth et de ciboulette. Servez frais.

Caprice aux fruits et son coulis de fruits de la passion en dessert

Préparation 40 mn, cuisson 15 mn, 6 convives, niveau : confirmé • 1 kg de fruits de la passion • 1 ananas • 1 mangue • 1 banane • 1 orange • 1 pamplemousse rose • 3 citrons • 2 gousses de vanille • 50 cl de crème liquide très froide • 6 blancs d’œufs • 350 g de sucre en poudre • 6 g de pectine (rayon confiture en supermarché) 1. Ouvrez les fruits de la passion, récupérez la chair et pressez-la (avec une cuillère) dans une passoire fine pour récupérer le maximum de pulpe. Râpez finement le zeste des citrons, pressez la moitié d’un fruit. 2. Dans un saladier, mélangez la crème très froide et 100 g de pulpe passion. Montez en chantilly légère. Dans un autre saladier, montez les blancs d’œufs en neige ferme. 3. Dans une casserole, réunissez 250 g de sucre, 100 g de pulpe passion et le zeste râpé. Faites cuire jusqu’à 116 °C. Versez ce sirop en filet sur la neige, en fouettant jusqu’au refroidissement complet. 4. Ajoutez ensuite délicatement la chantilly. Tapissez de film étirable des moules individuels et versez-y la préparation. Placez au moins 1 heure au congélateur. 5. Préparez le coulis : fendez les gousses de vanille, grattez leurs grains au-dessus d’une casserole. Ajoutez le reste de pulpe passion et de sucre, et la pectine. Portez à ébullition, remuez et réservez. 6. Un peu avant de servir, pelez l’ananas et taillez-le en bâtonnets. Pelez le pamplemousse et l’orange, détachez les quartiers. Épluchez la banane et coupez-la en rondelles, citronnez-les. Pelez la mangue et prélevez des billes de chair (à la cuillère parisienne). 7. Démoulez les crèmes sur des assiettes, entourez des fruits et nappez de coulis. Accompagnez de tuiles aux amandes.