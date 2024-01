Quatre repas de fête dignes des grands chefs : le "menu choco"

Les Nouvelles calédoniennes et leur partenaire Graines de saveurs vous proposent quatre menus gourmands pour émerveiller vos papilles lors de vos repas de fêtes de fin d'année. Le "menu choco", quatrième et dernier de notre série, est composé de pétoncles et foie gras au grué de cacao en entrée, suivi de filets mignons sauce brune, puis d'un mille-feuilles de tuiles au chocolat. A déguster sans modération.