Force ouvrière : la grogne et le règlement

«C’est ma tête qui dérange à FO », déclarait un Henry Mao Juni résolu, hier matin devant le siège du syndicat CSTC-FO. Avec une centaine de sympathisants, il entendait dénoncer « les nouvelles orientations prises par le syndicat » dans la foulée de la nomination de son nouveau secrétaire général, Jérôme Le Pechoux, le 7 juin.

Candidat à ce poste également mais empêché d’y accéder pour des raisons administratives, Henry Mao Juni a depuis régularisé sa situation mais s’est vu refuser le renouvellement de son adhésion par la commission administrative du syndicat, le 8 juillet. Sans motif, selon lui. Secrétaire de la fédération commerce du syndicat depuis 2012, il s’interroge sur les raisons qui ont conduit à la « dissoudre ». « On fait une véritable marche arrière sur les outils qui ont permis à FO de se redresser ces dernières années », s’insurge Heny Mao Juni, qui se décrit comme un syndicaliste « pragmatique et dur, mais assagi par les années », et qui a soif de réponses. Créée pour soulager le bureau exécutif du syndicat, composé d’un secrétaire général et de quatre adjoints, la fédération commerce « était la plus active des fédérations de FO », explique-t-il encore. Pour le syndicaliste, « des démissions massives » de la CSTC-FO pourraient découler de cette journée, dans les prochains jours.

Une réintégration « inenvisageable »

Autre son de cloche du côté du secrétaire général de FO, récemment nommé, qui admet un point de règlement administratif antérieur à sa nomination qui a fait perdre son statut d’adhérent de FO à Henry Mao Juni, mais suivi d’agissements qui rendent sa réintégration « inenvisageable ». « L’adhésion de M. Juni a été refusée par la commission administrative du syndicat à l’unanimité de ses treize membres » précise-t-il, balayant l’argument autocratique reproché par les manifestants. « La fédération commerce doit être renouvelée tous les ans, mais M. Juni ne l’a pas fait depuis 2016 », poursuit-il. « Nous avons tenté de la renouveler par deux fois, poursuit Jérôme Le Pechoux : le 18 avril nous avons dû constater une carence de candidatures, puis le 27 juin le secrétaire général adjoint mandaté pour organiser ce renouvellement, Amory Patrick, a été pris à partie ».

Des faits qui justifient selon l’actuel bureau exécutif de Force ouvrière que « la fédération du commerce n’est pas dissoute, mais n’a pas été renouvelée depuis trois ans et ne peut pas l’être dans de bonnes conditions ».

Conséquence de ce renouvellement avorté : il n’y aura pas de nouvelle tentative avant un an. De même que le renouvellement d’autres fédérations du privé importantes en taille, comme celle du BTP, « le temps que le soufflé retombe », explique Jérôme Le Pechoux, qui entame un mandat de trois ans.

Le syndicat FO, qui fédère environ deux mille adhérents, ne ferait « qu’appliquer le règlement », « Henry Mao Juni s’étant par ailleurs revendiqué de FO dans des conflits tandis que son adhésion n’était pas valide, ce qui se traduit par la radiation ».