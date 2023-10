Miss Nouvelle-Calédonie : Emma Grousset officiellement couronnée

C’est un nouveau couronnement qui doit faire oublier le fiasco du premier. Jeudi 5 octobre, Emma Grousset a officiellement reçu la couronne de Miss Nouvelle-Calédonie 2023 lors d’une cérémonie à la baie des Citrons.

L’évènement intervient près d’un mois après l’élection de Mathilda Lelong, le 9 septembre. Deux jours plus tard, NC La 1ère révélait une erreur de comptage des voix, plaçant Mathilda Lelong en quatrième position et faisant grimper Emma Grousset sur la plus haute marche du podium. La Société Miss France officialisait sa victoire le 15 septembre.

Emma Grousset a pu pleinement profiter de son sacre, jeudi soir, en recevant son diadème et en décrochant, par la même occasion, une place pour l’élection Miss France, prévue le16 décembre, à Dijon.