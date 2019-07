Onze gendarmes volontaires entrent en fonction

C’est avec une émotion palpable que Ryan, Célia, Augusta, Emmanuel, Agna, Floyd, Lindsey, Hervina, Emmanuelle, Jean-Michel et Aurore ont fait leur entrée solennelle dans l’une des plus vieilles institutions françaises. Après avoir terminé une formation intensive de deux mois au sein de la gendarmerie, dans les casernes de Tontouta et de Nandaï, il était temps de leur remettre leurs diplômes.

La remise était présidée par le directeur de cabinet du haut-commissaire, Matthieu Doligez, très fier de remettre les certifications aux jeunes qui ont su faire preuve de « sang-froid et de courage, et qui font honneur à la gendarmerie nationale ». Il était également accompagné de nombreuses autorités locales, militaires et politiques.

des actions exemplaires La cérémonie s’est ouverte sur un chant a capella de La Marseillaise et s’est refermée sur l’interprétation d’un chant en langue kanak par les nouveaux diplômés. Dans l’assemblée, familles et amis étaient venus immortaliser ce moment important dans la vie d’un jeune gendarme. Cinq des jeunes recrues ont fait le choix d’un recrutement en emploi particulier et six ont manifesté leur intérêt pour la sécurité et le métier de gendarme.

C’était aussi l’occasion pour le chef d’escadron Braconnier d’être fait chevalier de la Légion d’honneur pour ses interventions héroïques. L’adjudant-chef Tuifa et la capitaine Canton se sont également vu décerner médaille et citation pour leurs interventions exemplaires.

F « Je suis très heureux car j’ai appris beaucoup de choses lors de cette formation. Les gens vont beaucoup me manquer. J’ai intégré la formation avec un emploi particulier, je suis actuellement dans l’entretien des espaces verts. Aujourd’hui, je souhaite réellement m’engager pour devenir officier par la suite. Dès le mois d’octobre, je passerai le concours des sous-officiers en externe. J’ai découvert un véritable métier, une passion. Ici, il n’y a pas de routine. Je suis prêt à accepter toute mission en Nouvelle-Calédonie, tant que ce n’est pas en Métropole ! »