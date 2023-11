Près de 47 millions de subventions distribués par la province Sud

Environnement et économie circulaire

L’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (Ocef) obtient une subvention complémentaire de 25 000 000 francs, pour la réalisation d’une plateforme de compostage des déchets carnés sur le site de Bourail. Ce projet est lauréat 2023 d’un appel à projets lancé par l’Ademe et la province Sud, dans le cadre du Schéma provincial de prévention et de gestion des déchets.

Une subvention de 8 000 000 francs sera versée au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de La Foa (SIVM La Foa) pour la gestion des déchets des professionnels au titre de l’année 2023 et permettre à ces professionnels de bénéficier d’un coût d’accès réduit aux déchetteries.

La société Eco Recycle reçoit une subvention d’investissement de 230 231 francs pour le financement de l’aménagement d’un entrepôt, en vue d’une installation de reconditionnement de déchets d’équipements électriques et électroniques. Ce projet est lauréat 2023 de l’appel à projets "Économie circulaire" lancé par l’Ademe et la province Sud, dans le cadre du Schéma provincial de prévention et de gestion des déchets.

La société ProtecMarineNC obtient 529 906 francs, pour le financement des équipements, des aménagements et des services juridiques pour son activité de production de revêtements de coques de bateaux en remplacement de la peinture antifouling. Ce projet est également lauréat 2023 de l’appel à projets " Économie circulaire ". Une aide au titre du CASE lui a par ailleurs été attribuée.

Education et Jeunesse

3 014 000 francs sont attribués à l’association des parents d’élèves (APE) de la maternelle de Boulouparis. Cette somme constitue une participation aux déjeuners fournis par l’association aux élèves sur la période du 25 septembre au 15 décembre afin d’assurer la continuité de ce service suite à la suspension de la fourniture des repas par la commune après deux actes malveillants ayant occasionné cette décision.

Anciens combattants

L’Association des marins et marins anciens combattants de Nouvelle-Calédonie obtient une aide de 200 000 francs pour son fonctionnement et la réalisation de ses projets autour du devoir de mémoire et de la sensibilisation aux actes citoyens en 2023.

Lutte contre les violences intrafamiliales

4 000 000 de francs sont attribués à l’association SOS Violences Sexuelles pour le fonctionnement de l’association en 2023. Elle intervient auprès des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales (accueil, information et accompagnement pendant la procédure judiciaire).

Art & Culture

200 000 francs seront versés à Kevin Clayette, acteur calédonien installé à Los Angeles, pour sa participation à l’American Film Market à Santa Monica, du 31 octobre au 5 novembre.

Sport

L’association Tennis Club du Receiving reçoit 50 000 francs pour avoir organisé du tournoi de Padel du 4 au 8 octobre, visant à développer et promouvoir la pratique de la discipline, notamment auprès des jeunes.

Santé

L’Association médicale de lutte contre l’ivresse publique et manifeste (AML-IPM) reçoit une subvention de 5 590 079 francs pour l’année 2023. Cette aide participe au fonctionnement de l’association, qui assure l’examen des personnes interpellées en état d’ivresse, évitant ainsi le déplacement au Médipôle des polices nationales et municipales et permettant donc un meilleur déploiement des forces de police sur le terrain.

D’autre part, la province Sud développe l’attractivité du territoire pour les internes et les médecins afin de lutter contre la désertification médicale. Ainsi, dans le cadre de la convention établie avec le CHU de Montpellier, elle va prendre en charge les frais d’accueil (transport, logement, indexation) de trois internes en médecine générale, pour leur stage au sein de ses centres médico-sociaux qui se déroulera 2 novembre au 1er mai 2024.