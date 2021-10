Aquathlon : Hugo Tormento va défendre la France aux Mondiaux

Après sa troisième place aux Mondiaux ÖtillÖ de swimrun (où les coureurs alternent nage et trail, sur longue distance et en duo), en septembre en Suède, le Cagou Hugo Tormento, 27 ans, va avoir une nouvelle occasion de briller. Mais cette fois-ci, en aquathlon (enchaînement de natation et de course à pied, sur des distances plus courtes). Le multiple médaillé aux Jeux du pacifique (en natation) a été sélectionné pour représenter l’équipe de France aux Mondiaux. Sur 1 kilomètre de natation et 5 kilomètres de course à pied, ils ont lieu ce samedi à El Anillo dans le sud-ouest de l’Espagne. "On repart s’amuser sur du court histoire de se rappeler le goût du sang dans la bouche", glisse celui qui avait pris la 9e place des championnats d’Europe de la discipline fin juin.

Il espère aussi représenter la Calédonie sur la discipline, lors des prochains Jeux du pacifique, en 2023.