Basket 3x3 : Dumbéa et l'AS 6e km titrés au Dumbéa Mall

Les finales du championnat territorial de 3 contre 3 étaient, et c'est peu commun, organisées samedi sur le parking d'un hypermarché, celui de Dumbéa Mall. Le terrain, mobile et offert par la Fédération française, sorte de "puzzle géant", a été monté en un peu moins de trois heures, précise la Ligue calédonienne de basket-ball, heureux du bon déroulé de l'événement, initialement programmé sur la place des cocotiers. Cinq équipes étaient présentes chez les femmes, où la victoire est revenue à l'AS 6e Km (Adeline Souqué, Roselyne Forest, Zoréna Adjouhgniope, Coralie Forest), devant l'AS Rivière-Salée. La meilleure marqueuse du jour fut Loann Fisiipeau (33 points), de l'équipe 2 de l'AS 6e Km (qui a fini 3e). Chez les hommes, huit formations étaient engagées. Succès final de l'AS Dumbéa (Aboubacar Doumbia, Yann Mathelon ici en blanc, Paul Boawe, Jocelyn Lissarrague), devant une équipe de Rivière-Salée et devant l'AS 6e Km. Le meilleur marqueur du tournoi fut Landry Peu, avec 29 points.