Championnat interîles à Nouméa : un troisième match capital

Après le champion de la Super Ligue, place au champion de Iles 2023. Ce mini-championnat se dispute à trois équipes – les champions des trois îles Loyauté -, chacune d’elles affrontant les deux autres, sur la pelouse synthétique du stade Bernard-Ukeiwé de Rivière-Salée. Le premier match s’est joué samedi après-midi. Après avoir mené 2-0 grâce à un doublé de Sloan Wajoka, le Drehu Athletic Club (DAC) a atteint la pause avec un but d’avance (2-1), la réduction du score étant signée Ezeckiel Wila pour Waguelilo Kapital. En seconde période, le club d’Ouvéa a arraché le match nul (2-2) grâce à Cai Wanakahmé.

La deuxième rencontre s’est disputée mardi entre Waguelilo et Wacélé et elle a connu un dénouement identique. La mi-temps est survenue avec une avance d’un but pour le champion de Maré grâce à Maxime Salo et Pierrick Laen, Cai Wanakahmé leur ayant répondu (2-1). Seulement cinq petites minutes après la reprise, le même Wanakahmé a signé un doublé d’un tir croisé à ras de terre (2-2). Le score n’évoluant plus jusqu’au coup de sifflet final, les deux équipes étaient renvoyées dos à dos.

Deux matches nuls

Au classement, Waguelilo est certes leader avec 4 points pour deux matches nuls, mais il serait débordé par le vainqueur d’un troisième match capital qui se jouera ce jeudi après-midi toujours sur le terrain de Rivière-Salée entre le DAC et Wacaélé. L’équipe victorieuse totaliserait alors 6 points. En cas d’un nouveau match nul, les trois équipes compteraient 4 points chacune. On imagine le casse-tête des dirigeants du Comité provincial Iles de football pour désigner leur champion, surtout si le score de ce nouveau match nul est de 2-2. Auquel cas, les trois équipes se retrouveraient avec une même différence de buts de 0, avec 4 buts marqués et 4 buts encaissés.

Or il y a urgence puisque ce champion doit disputer dimanche un barrage d’accession à la Super Ligue contre Horizon Sport, huitième du championnat élite. Si Wacaélé est couronné, le public pourra assister à un chaud derby entre deux équipes de Maré sur la pelouse du stade Numa-Daly.

Le programme

Jeudi 9 novembre

Stade Bernard-Ukeiwë de Rivière-Salée

16h : DAC vs ES Wacaélé

Les résultats

1re journée

Waguelilo Kapital – DAC 2-2

2e journée

Waguelilo – ES Wacaélé 2-2

Le classement

1. Waguelilo 4 points, 2 matchs

2. DAC et Wacaélé 2 points, 1 match