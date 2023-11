Championnat interîles : l’AS Waguelilo Kapital, le lauréat inattendu

En ayant marqué un seul but, l’ES Wacaélé et le Drehu Athletico Club ont précipité leur perte. Car avec ses quatre buts marqués lors de ses deux sorties face à ces mêmes équipes, Waguelilo Kapital a finalement arraché le titre provincial grâce à une meilleure attaque que ses deux rivaux qui ne comptent que trois buts. Un dénouement qui a enlevé une grosse épine du pied aux dirigeants du Comité provincial football des Iles Loyauté. Un nouveau score final de 2-2 lors de ce dernier match aurait en effet mis les trois protagonistes sur un pied d’égalité avec 4 points chacun, la même différence de buts de 0 et enfin la même attaque avec 4 buts marqués. Ce qui n’aurait pas permis de les départager et de désigner un champion.

Ce score de 1-1 arrange donc bien les affaires du CPFIL en couronnant l’AS Waguelilo Kapital. Voilà bien longtemps qu’une équipe d’Ouvéa n’avait pas remporté le titre provincial, la couronne coiffant le plus souvent les équipes de Lifou ou de Maré.

Grâce à une meilleure attaque

Le sacre de Waguelilo est d’autant plus inattendu que l’an passé, dans un tournoi à 6 équipes – soit le champion et son dauphin pour chaque île – le vice-champion d’Ouvéa n’avait pas pu franchir le premier tour, nettement dominé 1-5 par l’ES Wacaélé, champion de Maré. Le titre était alors revenu à Trio Sport Kejeny qui allait ensuite être battu 2-1 dans un barrage d’ascension par l’ASC Gaïca champion de la PH Sud.

Dans un match qu’il fallait gagner jeudi après-midi, les deux équipes ont fait jeu égal lors d’une première période animée certes, mais avec très peu d’occasions franches, le score étant toujours de 0-0 à la pause. Tout s’est décanté au beau milieu de la seconde période lorsqu’un échange entre Ione Salo et Willy Waïa a permis à ce dernier d’ouvrir le score pour Wacaélé (1-0, 70e). Une minute plus tard le champion de Maré marquait un second but qui lui aurait permis de faire définitivement la différence, s’il avait été accordé. Mais ce but était refusé pour un hors-jeu manifeste. Cinq minutes plus tard, Sloane Wajoka, déjà auteur d’un doublé face à Wacaélé samedi, marquait son troisième but du tournoi et remettait les deux équipes à égalité (1-1, 75e). Le score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final, provoquant la perte des deux protagonistes tout en consacrant Waguelilo. Cette dernière disputera dimanche après-midi au stade Numa-Daly un barrage d’ascension contre Horizon Sport, huitième de la Super Ligue.

Les résultats

1re journée

Waguelilo Kapital – ES Wacaélé 2-2

2e journée

Waguelilo Kapital – DAC 2-2

3e journée

DAC – ES Wacaélé 1-1

Le classement

1. Waguelilo Kapital 4 points, 4 buts marqués

2. Wacaélé et DAC 4 points, 3 buts marqués