Coupe de France : Thionville, un sacré client pour Hienghène

Jusqu’ici, le club de la côte Est n’est jamais parvenu à franchir ce premier cap, échouant parfois de très peu. Son adversaire de samedi, c’est l’US Thionville Lusitanos, une équipe lorraine qui évolue en National 3, le cinquième niveau du football français, mais qui a déjà fréquenté la Ligue 2 durant deux saisons (1979-1980 et 1980-1981).

Après huit journées de championnat, Thionville est leader du groupe I avec 18 points et 3 points d’avance sur le deuxième, l’US Sarre-Union, et 4 sur les réserves des clubs professionnels du Stade de Reims et du RC Strasbourg. Son dernier match disputé le 12 novembre s’est soldé par un résultat nul 0-0 avec Reims Sainte-Anne.

Outre Reims et Strasbourg, ce groupe I comprend d’autres équipes réserves de clubs professionnels tels l’Estac Troyes, le FC Metz, l’AS Nancy-Lorraine. Remporter son groupe permettrait à l’US Thionville Lusitanos d’accéder la saison prochaine en National 2.

Réaction d’orgueil

La tâche de Hienghène ne s’annonce donc pas aisée, d’autant que l’équipe de la côte Est a accusé un sérieux coup de mou en fin de championnat. Elle a notamment concédé 2 défaites dont celle par 2 à 1 face à l’AS Magenta qui a ruiné ses derniers espoirs de titre. S’en sont suivis un match nul de 3-3 face au SC Ne Drehu à Lifou puis une sévère défaite, la plus lourde de sa saison, qui plus est à domicile, devant Tiga Sport sur le score de 7 à 2.

Mais on connaît la capacité de réaction d’orgueil des joueurs de Félix Tagawa qui savent se surpasser lors des rendez-vous importants. On se souvient du bon match que Bertrand Kaï et ses partenaires ont livré lors de leur dernier déplacement en France durant la saison 2022-2023. Sur la pelouse du stade de Saint-Ouen et dans un froid glacial, ils ont failli terrasser l’équipe de Saint-Quentin, leur adversaire de National 2 l’emportant péniblement 2 à 1.

Une première à domicile

Depuis, la crise de la Covid-19 a empêché une équipe calédonienne de participer aux éditions 2021-2022 et 2022-2023. Cette année marque donc le grand retour d’un club local dans la grande épreuve nationale. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est la première fois que Hienghène évolue à domicile, devant son public, dans un match comptant pour la Coupe de France. Le club de la côte Est est donc un habitué de ces joutes de la Coupe de France puisque depuis ses grands débuts lors de la saison 2014-2015, il a disputé trois autres éditions. Et contrairement à certains clubs calédoniens, il n’a jamais été nettement surclassé, battu 2-1 par l’AS Poissy (CFA2) en 2014, 3-2 par Epernay-Champagne (CFA2) en 2016, 3-1 par l’AS Pierrots Vauban Strabourg (R1) en 2019 et enfin 2-1 par Saint-Quentin (N2) en 2022, les quatre fois en déplacement en Métropole.

Cette année constitue donc une première pour Hienghène à Numa-Daly. Sans la crise Covid-19 qui a empêché les déplacements hors du pays en avion, Hienghène aurait pu ajouter à son palmarès une autre participation en ayant remporté la Coupe de Calédonie 2022 en battant en finale Tiga Sport 4 à 3.

Un dernier match avant les Jeux

Samedi le gardien Rocky Nyikeine et le défenseur Fonzy Ranchain seront sur le terrain pour défendre les couleurs de leur club. Puis vainqueurs ou vaincus, ils prendront l’avion pour rejoindre la semaine suivante la sélection calédonienne qui disputera le tournoi de football des XVIIes Jeux du Pacifique à Honiara aux Iles Salomon. Partis mercredi par charter, leurs coéquipiers sont déjà sur place. Forte de 18 joueurs, la délégation de Thionville est arrivée à Nouméa dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a pris ses quartiers au Méridien de Nouméa. La rencontre sera dirigée par Nicolas Rainville, arbitre venu de Métropole, assisté par Bertrand Brial et Alain Chenot avec comme quatrième arbitre Bertrand Lacour. Le coup d’envoi sera donné à 14h30 samedi après-midi au stade Numa-Daly.

Le programme

Samedi 18 novembre

Stade Numa-Daly à 14h30 :

Hienghène Sport – Thionville Lusitanos

Arbitre : Nicolas Rainville

Assistants : Bertrand Brial, Alain Chenot

Quatrième arbitre : Bertrand Lacour

La délégation de Thionville Entraîneur : Julien François. Adjoint : Stéphane Borbiconi. Gardiens : Théo Junker, Alexis Zimmermann. Défenseurs : Vincent Collet, Valentin Poinsignon, Samir Bouzar, Mattéo Steiger, Mickael Borger. Milieux : Joris Belgacem, Ibrahima Sylla, Maxime De Taddeo, Jérémy Lauratet. Attaquants : Chafik Gourichy, Amine Groune, Thibaut Jacquel, Ibrahim Baradji, Ryad Habbas, Lucas Pignatone, Nicolas Caldiero.