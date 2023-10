Coupe du monde de football : le calendrier des matches des U17 est connu

Le compte à rebours a commencé. Dans tout juste un mois, l’Indonésie accueillera la Coupe du monde des moins de 17 ans. Et pour la deuxième fois de son histoire, une équipe calédonienne participera à cette phase finale.

Le tirage au sort des poules s’est déroulé le mois dernier et les jeunes footballeurs calédoniens n’ont pas été ménagés. Ils se trouvent dans le groupe C en compagnie de l’Angleterre, du Brésil et de l’Iran. De très belles rencontres en perspective pour nos U17 qui débuteront la compétition par un match contre l’Angleterre, le 11 novembre. Ils enchaîneront avec le Brésil, le 14 novembre, et termineront cette phase de poule contre l’Iran, le 17 novembre.

Décollage prévu en fin de mois

Dans les autres groupes, l’Indonésie (Gr. A) sera opposée à l’Équateur, au Panama et au Maroc. Le Groupe B comprend l’Espagne, le Canada, le Mali et l’Ouzbékistan. Le Japon, la Pologne, l’Argentine et le Sénégal s’affronteront dans le groupe D alors que le groupe E est composé de la France, du Burkina Faso, de la Corée du Sud et des USA. Le dernier groupe (F) est composé de la Nouvelle-Zélande, du Mexique, de l’Allemagne et du Venezuela.

La délégation calédonienne doit s’envoler pour l’Indonésie le 30 octobre avec 21 joueurs et 11 encadrants.