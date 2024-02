Ligue des champions d’Océanie : une 11e participation pour l’AS Magenta

Tahiti, 2005. Pour son entrée sur la scène océanienne, Magenta parvenait à atteindre la finale au terme d’un parcours en groupe remarquable. Mais en finale, la marche constituée par les professionnels du Sydney FC était trop haute. Entraînée par l’ancien joueur professionnel allemand Pierre Littbarski, l’équipe de la grande métropole australienne l’a emporté 2 à 0. Dommage pour Magenta qui aurait pu devenir le tout premier club calédonien à être couronné roi d’Océanie car l’année suivante, en 2006, l’Australie a décidé de quitter la Confédération océanienne de football (OFC) pour rejoindre la Confédération asiatique (AFC).

Il y a 18 ans, l’ASM avait terminé en tête du groupe B en devançant au goal-average Tafea FC (Vanuatu) avec lequel elle avait partagé les points (1-1) lors du premier match du groupe. S’en sont suivies deux larges victoires, par 5-0 face à Makuru FC (Iles Salomon) et par 4-1 devant l’AS Manu-Ura (Tahiti). En demi-finale, l’ASM a corrigé une autre équipe tahitienne chez elle, l’AS Pirae étant dominée 4 à 1.

L’année suivante, en raison de nombreux départs de joueurs cadres, pour diverses raisons, Magenta terminait quatrième et dernier du groupe B d’un tournoi final disputé à Auckland en Nouvelle-Zélande. Le Mont-Dore ayant pris le relais en 2008, suivi par une non-participation calédonienne en 2009, Magenta renouait avec la O-League en 2010, sans trop de succès.

Groupe de la mort

Il est vrai que cette année-là, l’ASM s’est retrouvée dans un groupe de la mort qui comprenait deux équipes kiwies, Waitakere United et Auckland City. Troisième avec 6 points, contre 12 aux deux premiers départagés par le goal-average, Magenta a eu tout de même la grande satisfaction d’avoir tenu tête à Waiakere (1-1) puis à Auckland (2-2). Ces deux rencontres s’étant déroulées sur la pelouse de Numa-Daly, la formule adoptée étant celle des matches aller et retour. Un an plus tard, en 2011, les deux mêmes équipes kiwies se sont encore dressées sur la route de Magenta avec le même résultat, une troisième place mais avec seulement 1 point de retard (8 à 7) sur Waitakere.

Après un intérim de deux saisons (2012 et 2013) assuré par le Mont-Dore, il a fallu attendre 2014 pour voir Magenta disputer une nouvelle O-League. Deuxième du groupe C derrière les Fidjiens de Ba FC, l’ASM ne parvenait pas à rallier le dernier carré.

En 2015 pour sa première participation à cette O-League, l’ASC Gaïca (FC Gaïtcha à l’époque) a failli signer un exploit retentissant. Deuxième du groupe A derrière Ba (Fidji) le FC Gaïtcha n’a été battu que par 1-0 en demi-finale par le futur lauréat, Auckland City. Dominé d’entrée 3-0 par Ba en phase de groupe, Gaïtcha s’est imposé ensuite avec autorité, 5-2 face à l’AS Pirae, puis par 8-1 face au qualifié samoan Lupe Ole Soaga. Pour cette campagne continentale, Gaïtcha s’était considérablement renforcé en s’attachant les services de grands joueurs tels Bertrand Kai, Cédrick Sansot, Jérémie Dokunengo ou encore Yéyé Wakanumuné.

Deuxième finale perdue

En 2016, Magenta terminait premier du groupe C, mais échouait en demi-finale, battue 2-0 par Team Wellington. Même scénario en 2017 avec une demi-finale perdue en deux manches devant le même Team Wellington, match nul de 2-2 à l’aller à Nouméa puis lourde défaite par 7 à 1 dans la capitale kiwie. Troisième de son groupe en 2018, Magenta était écartée des demi-finales.

Puis est arrivée 2019 avec une deuxième finale perdue 1-0 à Numa-Daly devant Hienghène lors d’un duel fratricide. En 2020 la pandémie de Covid-19 a stoppé net les équipes participantes qui ont vu le tournoi s’arrêter après les matches de groupes. Magenta était bien placé pour disputer les quarts de finale en ayant remporté le groupe C avec 3 victoires en autant de matches disputés. Toujours à cause de la Covid-19, cette Ligue des Champions n’a pas été disputée en 2021.

Un an plus tard, c’est Hienghène qui représentait la Nouvelle-Calédonie puis l’an passé, Tiga Sport a connu sa première participation. En mai prochain à Tahiti, l’AS Magenta sera de retour sur le théâtre de ses premiers exploits continentaux voilà déjà 19 ans. Un retour aux sources pour Pierre Wajoka le seul rescapé de l’aventure de 2005 encore en activité. Cette année-là, il était le capitaine de l’équipe dont il est devenu désormais le commandant en chef en tant qu’entraîneur principal.

Repères 11 et pourquoi pas 12 Tout simplement parce qu’en 2009, les autorités du football calédonien de l’époque ont jugé comme indignes et trop contraignantes les conditions d’inscription et de participation imposées par l’OFC et ont décidé de boycotter le tournoi. Tahiti en a fait de même. Hiérarchie respectée En Nouvelle-Calédonie et en trois éditions, les barrages de qualification, appelés " National playoffs " par l’OFC, ont toujours souri au champion face à son dauphin. Pour la première édition en 2022, le champion Hienghène Sport a eu raison du SC Ne drehu 2-2, puis 2-1. En 2023, Tiga Sport le champion s’est imposé doublement 3-1 puis 2-0 face à Hienghène Sport. Cette année l’AS Magenta n’a pas dérogé à la tradition face à l’ASC Gaïca avec ces scores de 2-1 et 0-0. Deux cartons rouges Après avoir reçu deux cartons jaunes qui ont provoqué son expulsion lors du temps additionnel du premier match, Jean-Claude Jéwiné a laissé l’AS Magenta finir le rencontre à 10. Lors de la deuxième rencontre de samedi, Cyril Drawilo a subi le même sort que son compère à 5 minutes de la fin du temps réglementaire.