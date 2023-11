Matchs de barrage pour la Super Ligue : Kunié et Horizon maintenus, Wetr relégué

Après onze longues saisons passées dans l’élite du football calédonien, qu’elle s’appelle 1re Division, Division Honneur ou bien Super Ligue, l’AS Wetr évoluera l’année prochaine en Promotion Honneur Sud (la 2e division du football local). La faute au CA Saint-Louis, le champion de cette PH Sud, qui l’a battue, samedi après-midi à Numa-Daly, aux tirs au but (5-4) au terme d’un match intense et resté indécis jusqu’au bout.

En ayant ouvert la marque par son capitaine Yves Wawine d’un centre-tir fuyant (1-0, 38e), Wetr menait 1-0 à la pause. Dans la première minute du temps additionnel, Christopher Wacalie avait la malchance de trouver la barre transversale. Au retour des vestiaires, le même Wacalie frappait sur la base du poteau gauche des buts du CASL. Deux occasions de but manquées de son attaquant qui ont empêché Wetr de mener plus largement au score, l’obligeant à rester sous la menace d’une égalisation d’un adversaire combatif et généreux. D’autant plus que juste avant l’heure de jeu, Wetr perdait Auguste Wiwane coupable d’une grossière faute sur un attaquant de Saint-Louis qui filait aux buts.

Wetr réduite à dix

En tant que dernier défenseur, Wiwane héritait d’un carton rouge direct (59e), laissant ses partenaires évoluer à dix durant une heure, temps de la prolongation y compris. Et ce qui devait arriver survenait 12 minutes plus tard avec l’égalisation de Richard Goyetta (1-1, 71e).

Tout était à refaire entre les deux équipes qui ne parvenaient pas à faire évoluer le score jusqu’à la fin du temps réglementaire. Lors de la première mi-temps de la prolongation, Ernest Mapéri profitait d’un contre favorable sur le gardien de Wetr pour marquer dans les buts vides (2-1, 97e).

On croyait le match plié, mais c’était sans compter sur une équipe de Wetr qui continuait de se battre. A l’image de son capitaine qui signait le doublé pour ramener les deux équipes à égalité (2-2, 113e). Le score ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final. Lors de la série des tirs au but, le cinquième tireur de Wetr voyait sa tentative bloquée par le gardien de Saint-Louis, Gratien Waïmo. Et c’est ainsi que Wetr était battue pour se retrouver en PH Sud en 2024. Pour Saint-Louis, c’est la récompense suprême de se retrouver la saison prochaine en Super Ligue après des années d’efforts et de sacrifices. Pour lui, le plus dur est à venir.

L’AS Kunié se sauve…





Dans le premier match de ce samedi après-midi, le RC Poindimié, champion de la PH Nord défiait l’AS Kunié, neuvième de la Super Ligue. Le début du match était équilibré jusqu’au moment de l’ouverture du score pour Poindimié grâce à Francis Poinrinpoe-Awi à la réception d’un centre de Francis Poadouy (18e). La réaction de l’ASK était puissante mais improductive. Jusqu’à l’égalisation de Vincent Vakié qui, en bon capitaine, montrait l’exemple à ses partenaires en décochant une frappe rasante et puissante des trente mètres qui faisait mouche, le gardien du Racing n’ayant pas esquissé le moindre geste tant le tir était soudain et inattendu (1-1, 36e).

Alors que l’on jouait la dernière minute de cette première période, Gianni Manmieu doublait la mise de la tête pour l’ASK en concrétisant un centre venu de la droite de Vincent Kouathé (2-1, 45e). Ce score ne bougera plus lors d’une seconde mi-temps animée certes mais improductive en but. Grâce à ses deux internationaux qui ont marqué un but chacun, l’AS Kunié s’est maintenue en Super Ligue une saison supplémentaire.

Quant à Vincent Vakié et Gianni Manmieu, ils pourront rallier Honiara et les Jeux du Pacifique avec le sentiment du devoir accompli. De son côté, le RC Poindimié a raté une belle occasion de revenir dans une Super Ligue qu’il a déjà fréquentée à maintes reprises, sans parvenir à s’y établir durablement.

…Tout comme Horizon Sport





Dans le seul match du dimanche après-midi, Horizon Sport, huitième de Super Ligue, affrontait l’AS Waguelilo Kapital, tout nouveau champion des Iles. Face à un adversaire rompu aux joutes de la Super Ligue qu’il a rejoint en 2015, l’équipe d’Ouvéa s’est montrée beaucoup trop tendre pour lui résister très longtemps. D’une belle reprise de volée, Kiam Wanesse a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant très tôt la marque (1-0, 11e). Luc-André Washetine l’imitait un peu plus tard pour permettre à Horizon de mener 2-0 (20e) à la pause.

En seconde période, le même joueur réalisait le doublé, rendant l’avance de son équipe encore plus confortable (3-0, 54e). Resté muet jusque-là, Jean-Paul Wamejo, le meilleur buteur du championnat, y allait de son but dominical (4-0, 74e). Mais ce n’était pas fini puisque dans la seconde minute du temps additionnel, Luc-André Washetine signait le triplé pour donner à la victoire d’Horizon des airs de triomphe (5-0, 90e+2).

Les matches

- A Nouméa, stade Numa-Daly, AS Kunié (SL) bat RC Poindimié (PH Nord) 2 à 1 (0-0). Buts Vincent Vakié (36e), Gianni Manmieu (45e) pour l’AS Kunié ; Francis Poinrinpoe-Awi (18e) pour Poindimié.

- A Nouméa, stade Numa-Daly, CA Saint-Louis (PH Sud) bat l’AS Wetr (SL) 2 à 2 et 5 tirs au but à 4 (0-1). Buts Richard Goyetta (71e), Ernest Mapéri (97e) pour Saint-Louis ; Yves Wawine (38e, 113e) pour Wetr.

- A Nouméa, stade Numa-Daly, Horizon Sport bat AS Waguelilo Kapital 5 à 0 (2-0). Buts Kiam Wanesse (11e), Luc-André Washetine (20e, 54e, 90e+2), Jean-Paul Wamejo (74e).

Composition de la Super Ligue 2024

AS Magenta (champion), ASC Gaïca, Hienghène Sport, Tiga Sport, AS Lössi, SC Ne Drehu, AS Mont-Dore, Horizon Sport (maintenu), AS Kunié (maintenu), CA Saint-Louis (promu).

Relégués en Promotion Honneur : Qanono Sport, Dumbéa FC, AS Wetr.