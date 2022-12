[VIDÉO] Nouméa : de l’angoisse silencieuse à la délivrance

L’arrivée aux 3 Brasseurs allait nous révéler une surprise : très bonne et… mauvaise pour certains. L’établissement affichait complet. Mickaël, le responsable du bar, nous expliquait que "dès la fin de la diffusion du quart de finale contre l’Angleterre, les réservations ont commencé. Et mercredi matin, nous affichions déjà complet." Un engouement qui a d’ores et déjà recommencé pour la finale programmée lundi à 2 h du matin. Prenez donc vos dispositions !





L’avant-match débute avec Laurent, 62 ans, qui vient ici pour la première fois assister à un match de Coupe du monde : "Je vais socialiser", nous dit-il. Le premier but français marqué dès la 5e minute va surprendre le nombreux public présent et provoquer des cris de joie. La plupart des consommateurs sautent, lèvent les bras au ciel voire se tiennent la tête de surprise tant cette ouverture du score est rapide.





Pour Laurent, "ce but d’entrée va ouvrir le match. À la limite, pour le Maroc, il vaut mieux le prendre maintenant." La suite sera tout autre. L’équipe de France, en position d’attente, allait laisser le ballon à son adversaire. Face à la domination stérile de ce dernier, l’ambiance tombait totalement. C’est plutôt l’angoisse et la peur d’une égalisation qui allaient fortement planer, notamment lors des cinq dernières minutes de la première période où le Maroc pressait et obtenait des corners. La mi-temps sifflée allait détendre un peu l’atmosphère.





Suspense et stress

Beaucoup sortirent prendre l’air, marchèrent, se détendirent. De nombreuses jeunes filles présentes, moins stressées que les "mecs", gardaient le sourire. Comme Clémence : "C’est le premier match auquel j’assiste cette année. Je ne suis pas très foot, j’ai été entraînée par un phénomène de groupe. J’ai suivi mes amies. Je suis venue chercher l’ambiance, la bonne humeur, le partage, être ensemble".





À notre question sur son pronostic, ce fut un spontané "que la France gagne, ce serait mieux". Pour Ulysse, 11 ans, "marquer à la 5e minute, c’est incroyable. Maintenant, le suspense pour lequel je suis venu va être encore plus important."





La deuxième mi-temps va être encore plus tendue dans les rangs des supporters jusqu’à la 79e minute et le but de Kolo Muani. Toute la brasserie est debout, les dernières minutes s’écouleront avec moins de tension avant une libération de cris de joie et de klaxons quand la fin du match sera sifflée. La tension tombera, avec un Jérémy (17 ans) heureux : "On a été solide, j’avais confiance, et mon pronostic était pile-poil". Et de conclure : "Pour France – Argentine, je préfère ne pas trop m’avancer".





En tout cas, espérons tous que l’ambiance sera plus emballante pour la finale.





Retrouvez en vidéo la réaction des supporters dans l’un des établissements de Nouméa qui a diffusé le match