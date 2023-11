Mondial U17 : les Petits Cagous veulent finir sur une bonne note

Sortir de la compétition la tête haute. C’est dans cet état d’esprit que les U17 Calédoniens abordent le dernier match de la Coupe du monde de football en Indonésie qu’ils disputeront vendredi soir à 23 heures, au Si Jalak Harupat Stadium de Bandung.





Mais quel peut être le niveau psychologique des Petits Cagous après les deux déroutes subies contre l’Angleterre (10-0) puis le Brésil (9-0) ? "On a le mental pour ne pas nous décourager. Il nous reste un match, on va s’accrocher et tout donner, jusqu’au bout", annonce Joseph Hnaissilin dans une vidéo publiée jeudi sur la page Facebook de la Fédération calédonienne de football. "Contre le Brésil, il y avait beaucoup de pression. Et même si on avait bien travaillé à l’entraînement, on prend 9 buts. Ces équipes sont dans un autre monde, poursuit Joseph. Nous, on est en apprentissage, on est venus pour emmagasiner de l’expérience et donner le meilleur de nous-mêmes."

"Obtenir un résultat positif"

Face à l’Iran qui, avant la compétition, avait été notée par les dirigeants calédoniens comme l’équipe la plus abordable dans ce groupe C derrière le Brésil et l’Angleterre, la tâche s’annonce plus difficile que prévu. Entretemps, les Iraniens ont en effet battu les Brésiliens lors du premier match (3-2) et ont perdu sur le fil leur face-à-face avec l’Angleterre (2-1). Ces résultats ne semblent pas décourager Joseph et ses partenaires : "On va essayer de faire mieux que les deux précédentes rencontres. On va tenter de gommer nos erreurs, de faire une belle prestation et pourquoi pas obtenir un résultat positif."