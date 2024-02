O-League 2024 : l’AS Magenta ira en mai à Tahiti

Disputée samedi après-midi entre l’AS Magenta et l’ASC Gaïca, la deuxième rencontre du barrage calédonien de qualification à la O-League n’a pas connu de vainqueur, s’achevant sur un triste 0 à 0. Ce score nul et vierge ne rend pas justice à deux équipes qui se sont battues jusqu’au bout, Magenta pour préserver la victoire et le but d’avance acquis une semaine plus tôt, Gaïca pour tenter de remonter ce tout petit handicap. Mais les attaques des deux camps se sont montrées beaucoup trop timorées et surtout très maladroites dans le dernier geste pour espérer marquer ce petit but qui leur aurait permis de faire la différence. Et surtout dans les buts de Gaïca, il y avait Rocky Nyikeine qui veillait au grain. A deux reprises, aux 20e et 85e minutes, le gardien international a réussi deux doubles parades qui ont empêché Magenta d’ouvrir la marque et de tuer définitivement tout suspense. Dans les buts d’en face évoluait Mickael Ulile, la doublure de Nyikeine en sélection. Peu sollicité le gardien international n°2 a bien fait le peu qu’il a eu à faire. Voilà qui peut expliquer, mais en partie seulement, ce match nul sans but. A Gaïca, l’absence de Pierre Bako, parti en France, s’est beaucoup fait ressentir. Meilleur buteur de son équipe dans le championnat 2023 avec 11 réalisations, il aurait pu permettre à son équipe de faire la différence ce samedi.

Un nul suffisant

Un partage des points suffisant pour permettre à l’AS Magenta d’aller à Tahiti au mois de mai prochain disputer sa onzième campagne continentale. Un record de plus à ajouter au palmarès du plus prestigieux club de football calédonien. Tahiti, là où l’ASM avait ouvert son livre océanien en 2005 avec une finale perdue 2-0 face au FC Sydney, un club professionnel australien. A Tahiti en mai, Magenta connaît déjà le premier adversaire de son groupe. Il s’agit de Vaivase-Tai FC, un club des Iles Samoa qui a remporté le tournoi de qualification avec 2 victoires et un match nul, 18 buts marqués et aucun encaissé. Le troisième qualifié pourrait être Ifira Black Bird qui a battu Classic 2-1 lors du premier match de qualification au Vanuatu. Le quatrième club de ce groupe B est le répresentant de Tahiti dont les deux rencontres sont programmées les 12 et 15 mars entre l’AS Pirae et l’AS Tefana.

Le match

Deuxième rencontre du barrage calédonien de la O-League. Stade Numa-Daly, ASC Gaïca et AS Magenta font match nul 0-0. Au cumulé des deux matches l’AS Magenta l’emporte avec 4 points et +1 contre 1 point et -1 à l’ASC Gaïca. Magenta qualifié pour la 23e édition de la Ligue d’Océanie des clubs champions (O-League) qui se déroulera du 15 au 28 mai à Tahiti.