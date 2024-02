Play-off de la O-League : Magenta doit confirmer sa victoire du premier match

Avec sa victoire et son but d’avance obtenu la semaine dernière, l’As Magenta, champion de Calédonie en titre a mis un pied dans l’avion pour la phase finale de la O-League en mai à Tahiti. Mais tout reste possible pour son adversaire. Si elle parvient à remporter ce deuxième match avec 2 buts d’écart, c’est l’ASC Gaïca qui prendra l’avion. En cas d’égalité parfaite au terme de ce deuxième volet, il y aura une prolongation et éventuellement des tirs au but afin de désigner le vainqueur.

Conscient de la difficulté de la tache qui attend son équipe, Pierre Wajoka se montre confiant certes mais tout aussi prudent et méfiant. " On part avec un petit avantage, mais on sait que dans le football, tout peut aller très vite. Lors de notre premier match par exemple, en seconde mi-temps on doit tuer le match avec un 3 à 0 et à la fin il y a ce score de 2 buts à 1. C’est ça le football. La compétition demande beaucoup de rigueur et de concentration ", analyse le coach.

Deux absents à Magenta

Pour ce second match, l’ASM doit se passer de deux éléments clés, le défenseur Martin Makam rapidement sorti sur blessure et le milieu de terrain Jean-Claude Jéwiné exclu pour deux cartons jaunes. " C’est clair que ces deux excellents joueurs vont nous manquer sur le terrain, mais nous avons un effectif très dense et de qualité. Le rôle d’un coach est aussi d’anticiper une telle éventualité. A ceux qui seront alignés samedi de prouver qu’ils ont, eux aussi, leur place ", reconnaît Pierre Wajoka.

Selon le coach : " Il ne faut pas être naïfs et croire qu’avec ce but d’avance, nous sommes déjà qualifiés. Faire preuve de beaucoup de patience, de générosité, de concentration et surtout se montrer réalistes devant les buts adverses, telles sont les clés pour remporter ce deuxième match ". Et Pierre Wajoka de conclure : " Oui je suis optimiste, j’ai confiance en mes joueurs et à ce qu’ils peuvent réaliser. "

L’optimisme de Gaïca

En face, l’ASC Gaïca aura donc une défaite et un but en retard à remonter. Pourtant, Jamie Waïmo, le président de la section football de Gaïca veut rester optimiste. " Évidemment que je reste optimiste, les garçons et le coach le sont aussi ", analyse-t-il. " Maintenant s’ils veulent décrocher leur billet pour Tahiti, nos joueurs doivent se donner à fond et jouer avec l’amour de son coéquipier, le respect de son adversaire et de l’arbitre ". Selon le président : " Pour espérer déstabiliser une équipe aussi solide que celle de Magenta, il faudra se montrer solide, marquer quand il le faudra et serrer les dents lors de nos temps faibles. Après on peut toujours parler de détails, d’état d’esprit mais c’est ce que l’ensemble des entraîneurs et des dirigeants de toutes les équipes du pays répètent aux joueurs ".

Le coup d’envoi de ce second volet calédonien du barrage de qualification pour la O-League 2024 sera donné à 15 heures, ce samedi 24 février, au stade Numa-Daly. Deux heures plus tard, un peu plus s’il y a prolongation et tirs au but, on connaîtra le nom du club qui représentera le football cagou à la 23e édition de la O-League 2024 qui se déroulera du 15 au 20 mai à Tahiti.

Samedi 24 février au Stade Numa-Daly

15h : AS Magenta – ASC Gaïca

A match aller

Premier match de barrage de la O-League 2024. A Nouméa, stade Numa-Daly, AS Magenta bat ASC Gaïca 2 à 1 (1-0). Buts : Jean-Claude Jéwiné (33e s.p.), Jimmy Watu (65e) pour Magenta ; Neville Wahiobé (90e+10) pour Gaïca.