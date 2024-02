Super Ligue 2024 : un championnat à tiroirs et à 10 équipes

Nouvelle année, nouvelle formule. La saison 2024 de Super Ligue démarre samedi et sera découpée en trois actes. Du 2 mars au 31 août les dix équipes suivantes - citées dans l'ordre de leur classement 2023 : AS Magenta, ASC Gaïca, Hienghène Sport, Tiga Sport, AS Lössi, AS Mont-Dore, SC Ne Drehu, Horizon Patho, AS Kunié et CA Saint-Louis, champion de la PH Sud et promu - s'affronteront lors d'un première phase dite " régulière ".

Les équipes classées aux six premières places au terme des neuf journées étalées du 2 mars au 31 août se disputeront ensuite le titre lors d'un " play-off " qui se tiendra du 21 septembre au 2 novembre.

De leur côté, les équipes classées de la septième à la dixième place, associées aux champions provinciaux avec deux qualifiés pour le Sud, seront engagées dans un " play-down " qui se déroulera au 21 septembre au 16 novembre.

Avec un total de huit équipes, il y aura sept journées de compétition au terme desquelles les quatre dernières seront reléguées en division inférieure, alors que les quatre premières seront maintenues en Super Ligue en compagnie des six équipes du play-off.

Faute de précisions, on ignore si pour le play-off, les six équipes conserveront les points acquis lors de la phase régulière ou bien qu'on leur attribuera des points primes pour les récompenser de leurs efforts, ce qui est, somme toute logique. La solution qui semble être la plus équitable serait de ne retenir que les résultats des matches qui ont opposé directement, lors de la phase préliminaire, les six équipes présentes. Des matches qui seront donc considérés virtuellement comme faisant partie de la phase aller.

Déjà en 2007

Cette formule des play-off et play-down n'est pas nouvelle. Instauré lors de la saison 2007, le play-off de la Division Honneur avait regroupé quatre équipes, le champion de la PH Iles l'UJS Wédrumel, le champion de la PH Nord, la JS Baco et les deux meilleures équipes de la PH Sud, l'AS Lössi et l'AS Magenta. Le titre était revenu à Baco devant Lössi et Magenta alors que le play-down avait condamné à la relégation en Promotion Honneur l'USC et Thio Sport. Ceux-ci ont été remplacés dans l'élite la saison suivante par Hienghène Sport champion de PH Nord et Gaïtcha FCN champion de PH Sud.





En 2008, la Division Honneur a été rebaptisée Super Ligue un nom qui lui est resté depuis. Parmi les huit équipes engagées, Magenta en avait profité pour glaner son quatrième titre malgré 3 points de pénalité. A son bilan, 11 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite en 14 journées. Avec 46 points au lieu de de 49, l'ASM avait devancé d'une longueur Baco.





Programmée à ce premier week-end de mars (2 et 3), la première journée du championnat 2024 verra l'AS Kunié défier le champion Magenta samedi après-midi à 13h30 à Numa-Daly. Suivra à 16 heures le duel attendu entre les deux derniers champions de la PH Sud, l'ASC Gaïca (2022) et le CA Saint-Louis (2023). Deux autres matches sont prévus dimanche à Numa-Daly, Hienghène recevant pour sa part samedi Tiga Sport au stade Lucien-Yoshida de Koné lors d'une autre belle affiche.

Les équipes Phase régulière (10 équipes) Du 2 mars au 31 août AS Magenta, ASC Gaïca, Hienghène Sport, Tiga Sport, AS Lössi, AS Mont-Dore, SC Ne Drehu, Horizon Patho, AS Kunié, CA Saint-Louis (promu). Play-off (6 équipes) Du 21septembre au 2 novembre Play-down (8 équipes) Du 21 septembre au 16 novembre