Super Ligue : l’AS Kunié maintenue, le CA Saint-Louis promu

Au terme des deux matches de barrage qui se sont disputés samedi après-midi, l’AS Kunié, neuvième de la Super Ligue a réussi à se maintenir en disposant du RC Poindimié, champion de la PH Nord, sur le score étriqué de 2 à 1. L’équipe de l’île des Pins a prolongé son bail en Super Ligue pour une saison supplémentaire.

Beaucoup d’émotion côté Saint-Louis

Dans le deuxième match, le CA Saint-Louis, champion de la PH Sud, défiait l’AS Wetr, dixième de la Super Ligue. Au terme des 120 minutes de jeu, sans compter le temps des tirs au but, le CASL a réussi à l’emporter 2 à 2 après prolongation et 5 tirs au but à 4.

Après une longue période passée dans le championnat provincial, l’équipe de Saint-Louis va enfin retrouver l’élite du football calédonien la saison prochaine. Une belle récompense pour tous les joueurs et les supporters venus nombreux les encourager. Un grand bravo aussi aux passionnés du ballon rond que sont le président Réginald Décoiré et son entraîneur Romuald Martinez. A la fin du match, les deux hommes sont tombés dans les bras l’un de l’autre. Un moment fort émouvant.

Les résultats

Au programme

