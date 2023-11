Super Ligue : Magenta sur la voie d’un 12e sacre

" Ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué ". " Il reste un dernier match à jouer et surtout à gagner avant de crier victoire ". " Même si ce dernier adversaire est la lanterne rouge Qanono Sport, il ne faudra pas le prendre à la légère ". " On doit tout craindre d’un adversaire qui voudra quitter la Super Ligue la tête haute en réalisant un exploit ". " Restons concentrés jusqu’au bout, jusqu’au coup de sifflet final de la saison, avant de savourer et de fêter un nouveau titre ". " Il faut se remettre au travail pour conclure ce championnat par une 14e victoire ".

Florilège de commentaires, sous toutes leurs formes, venus des dirigeants, techniciens et joueurs de Magenta, qu’on a pu entendre au terme d’un match qu’il ne fallait pas perdre, même si la satisfaction et le soulagement étaient palpables. Après une victoire de Magenta 5 à 3 à Koné lors du match aller du championnat puis celle par 2 à 2 et 5 tirs au but à 4 en finale de la Coupe de Calédonie remportée par Hienghène, c’était la belle entre ces deux équipes.

Sur deux contres rondement menés et traduits au tableau d’affichage par Josua Hlému au terme d’une belle combinaison (1-0, 18e) puis par Germain Haewegene grâce à un joli lob bien ajusté (2-0, 35e), l'ASM comptait deux buts d’avance à la pause. En seconde période, on a vu une équipe de Hienghène monopoliser le ballon sans cependant parvenir à réduire l’écart. Jusqu’à cet exploit personnel de Roy Kayara qui s’enfonçait sur le côté gauche de son attaque pour se rabattre et déclencher un tir victorieux dans la lucarne gauche des buts gardés par Mickael Ulile (2-1, 64e).

Goal-averages

" Ne le laissez pas repiquer au centre ", avait pourtant prévenu Pierre Wajoka, lorsqu’il a vu Roy Kayara prendre le ballon et s’enfuir à longues enjambées le long de la ligne de touche. L’entraîneur de Magenta n’avait pas fini sa phrase que le capitaine de Hienghène avait déjà trompé Ulile en faisant ce que le coach, en homme d’expérience, avait subodoré. Contraint de défendre son but d’avance, Magenta a passé la dernière demi-heure de jeu, y compris les 9 minutes de temps additionnel accordé par l’arbitre, à repousser un adversaire dont les offensives étaient par trop brouillonnes pour lui permettre de marquer un deuxième but.





Grâce à cette13e victoire, Magenta totalise désormais 65 points. Soit autant que l’ASC Gaïtcha qu’elle a débordé à la première place. C’est la première fois cette saison et après 21 journées disputées que l’ASM occupe le fauteuil de leader grâce à ses deux victoires sur l’ASCG, par 4-2 à l’aller puis 3-2 au retour, un goal-average spécifique au championnat calédonien. Même si l’on prend en compte le goal-average général qui prévaut dans les grands championnats, l’avantage serait encore en faveur de l’ASM avec un solde positif de 26 buts pour 14 à Gaïtcha.

Bonne affaire pour Horizon

Du côté de Hienghène, c’est bien sûr une grande déception. Battu pour la quatrième fois, le club de la côte Est a dit adieu à un quatrième titre et à un deuxième doublé coupe-championnat qui lui tendaient les bras. Car même allant à Lifou battre le SC Ne Drehu dans son dernier match en retard, Hienghène ne totaliserait que 62 points.





Dans la lutte pour le maintien, Horizon Sport a fait la bonne affaire de l’après-midi en allant à Lifou arracher le partage des points 3-3 à la lanterne rouge Qanono Sport. Ses 45 points permettent à Horizon de sortir de la zone sensible des barrages pour bondir au septième rang. Enfin, ses joueurs n’ayant pas pu prendre l’avion pour Nouméa, le match que l’AS Kunié devait disputer contre l’AS Lössi au stade municipal de Boulouparis a, de nouveau, été renvoyé. Il aurait été reprogrammé à ce mardi soir. On nous a aussi affirmé que le match en retard entre Ne Drehu et Hienghène pourrait se jouer le mercredi de la Toussaint à Lifou.

Les matches

- A Boulari, stade Victorin-Boéwa, AS Magenta bat Hienghène Sport 2 à 1 (2-0). Buts Josua Hlému (18e), Germain Heawegene (35e) pour Magenta ; Roy Kayara (64e) pour Hienghène.

- A Lifou, stade de Hnassé, Qanono Sport et Horizon font match nul 3 à 3 (1-1). Buts Eric Henessewen, Jérémy Hnanganyane (2) pour Qanono ; Jean-Paul Wamejo (2), Georges Béaruné pour Horizon.

- A Boulouparis, stade municipal, le match entre l’AS Lössi et l’AS Kunié a été reporté.