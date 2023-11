Super Ligue : trois matches de barrage passionnants et indécis

C’est parti pour les matchs de barrage de la Super Ligue avec, dès ce samedi 11 novembre à 14 heures au stade Numa-Daly, la première rencontre opposant le RC Poindimié, champion du Nord, à l’AS Kunié, neuvième du championnat élite.

Habitué de la Super Ligue qu’il a déjà fréquentée à maintes reprises sans jamais parvenir à s’y maintenir durablement, le Racing ne part pas favori face à une solide équipe de l’île des Pins qui aurait pu assurer son maintien directement sans ses errements lors de plusieurs matches décisifs.

Vincent Vakié et ses coéquipiers feront tout pour assurer la victoire de leur équipe et assurer son maintien. Avec le sentiment du devoir accompli, le capitaine pourra s’envoler pour Honiara et les Jeux du Pacifique.

Puis à 16h30, le second match du jour verra le CA Saint-Louis, champion de la PH Sud, s’attaquer à l’AS Wetr, dixième de la Super Ligue. Le CASL, au passé prestigieux fait de six Coupes de Calédonie (1981,1985, 1986, 1990, 1994, 1997) et de trois titres de champion (1983, 1987, 1988) cherche depuis plusieurs saisons à retrouver l’élite du football calédonien. L’an dernier en PH Sud, il avait échoué de justesse derrière l’ASC Gaïca qui a réussi ensuite le parcours que l’on sait en Super Ligue.

Un CA Saint-Louis ambitieux

Cette saison, sous la direction de Romuald Martinez, l’ancien entraîneur de l’AS Mont-Dore qui a rejoint le club en 2021, Saint-Louis a enfin été récompensé de ses efforts en devançant de 10 points (73 à 63) le redoutable CO Hmeleck emmené par Richard Sélé et Jean-Philippe Saïko. Grâce à un parcours remarquable fait de 17 victoires, 2 nuls et 1 seule défaite en 20 journées, 70 buts marqués et 12 encaissés.

Enfin, dimanche après-midi, le dernier des trois matches verra le tout nouveau champion des Iles l’AS Waguelilo Kapital affronter Horizon Sport, huitième de Super Ligue. L’équipe d’Ouvéa est le petit poucet de ces matches de barrage. Son manque d’expérience des grands rendez-vous devrait constituer un gros handicap face à un adversaire rompu aux joutes de la Super Ligue lors d’un championnat qu’il a terminé à la deuxième place, dauphin du champion 2020, Tiga Sport. Sans oublier une belle troisième place en 2017 derrières les deux grands que sont Hienghène et Magenta.

Verra-t-on lors de ces matches de barrage d’accession, les trois champions provinciaux parvenir à bousculer des adversaires parmi les plus mal classés de la Super Ligue, à l’exception de Qanono (12e et dernier) et Dumbéa FC (11e) relégués automatiquement ? Premiers éléments de réponse dès cet après-midi, 14 heures, au stade Numa-Daly.

Le programme

Samedi 11 novembre

Stade Numa-Daly

14 heures : RC Poindimié (Nord) – AS Kunié (SL)

16h30 : CA Saint-Louis (Sud) – AS Wetr (SL)

Dimanche 12 novembre

Stade Numa-Daly

14 heures : AS Waguelilo (Iles) – Horizon Sport (SL)