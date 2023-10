[Mise à jour] Le golfeur Paul Barjon retrouve le PGA tour

Paul Barjon avait besoin d’un exploit. Il a décroché la Lune. Ce matin, le golfeur calédonien a signé une deuxième victoire cette année sur le Korn Ferry Tour, lors des finales de la deuxième division américaine qui se disputaient sur le Victoria national golf club, dans l’Indiana.

Ce dernier tournoi de l’année avait commencé tranquillement pour Paul Barjon, avec deux scores de 72 et 70 postés à l’issue des deux premiers tours. En 45e position sur le Korn Ferry Tour au début de la compétition, il avait besoin d’un top 5 au Victoria national golf club pour entrer dans le club fermé des 30 joueurs qualifiés pour disputer le PGA Tour en 2024.

Au côté des stars du golf

Dimanche, l’ancien joueur de Dumbéa a posté une magnifique carte de 64, huit coups sous le par, vierge de tout bogey, pour s’installer en tête du tournoi.

What a round for these two paired together. A pair of 64s for @paul_barjon and @jteater12, tied for the lowest rounds of the week. pic.twitter.com/JCxtkv5tL2 — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) October 7, 2023

Le plus difficile restait à faire ce matin sur l’exigeant parcours du Victoria national golf club. Après un aller maîtrisé avec quatre birdies et un bogey, l’ancien pensionnaire du PGA Tour (en 2021-2022) a réalisé un splendide eagle (-2) sur le 10. Un second bogey au 11 et sept pars pour finir sont venus enrichir ce très beau 68 final (-4) qui lui offre une troisième victoire sur le Korn Ferry Tour, après celle de 2020 et celle de juillet. Avec un score total de 274 (-14), il devance l’Argentin Fabian Gomez (277) et les Américains Joe Highsmith et Mac Meissner (278). Il empoche par la même occasion un chèque de 30 520 811 de francs.

Avec ce nouveau succès, Paul Barjon termine son année à la 8e place du classement final du Korn Ferry Tour. Une remontée, il était 45e au départ de la compétition vendredi, qui lui ouvre en grand les portes de l’élite américaine. L’opportunité d’évoluer pour la deuxième fois au côté de stars comme Rory McIlroy, Jon Rahm ou encore Jordan Spieth et Scottie Scheffler.