La liste des 279 athlètes sélectionnés pour les Jeux du Pacifique

Athlétisme

Femmes : Lesly FILITUULAGA, Loan VILLE, Esther WEJIEME, Pascale GACON, Hortense HAPPEY, Deborah KABOER, Charlotte MICHEL, Emmanuelle FAVARD, Manuella GAVIN, Ateliana MAGONI, Aurore MANUFEKAI, Amélia TUI épouse PIPISEGA.

Hommes : Felise VAHAI SOSAIA, Frantz GARCIN, Florient GIRARD, Nils POPPE, Eric REUILLARD, Bastien ROUZOUL, Vadim STROUGAR, Ulric BUAMA, Marvin DELAUNAY BELLEVILLE, Daniel FILITUULAGA, Ruben HOUMBOUY, Nicolas KASARHEROU, Mael TAIEB, Hugo TORMENTO.

Manager : Steeve DRUMINY. Entraîneurs : Sébastien TESSAROLO, Georges MATHELON et Rose-may POILAGI.

Athlétisme handisport

Femmes : Jasmine PETHIGOU, Anna PIPISEGA, Rose VANDEGOU, Rose WELEPA.

Hommes : Nicolas BRIGNONE, Thierry CIBONE, Pierre FAIRBANK, Edouard HOLUE, Vitolio KAVAKAVA, Tom LULAIT, Felicien SIAPO et Marcelin WALICO.

Manager : Noha TETUANUI. Entraîneurs : Germain HAEWEGENE et Yolina BOVA.

Basket-ball

Femmes (3x3) : Enola AN AH TCHUNG, Loann FISIIPEAU, Adeline SOUQUE et Evalina TARTAS.

Hommes (3x3) : Jules CASSAIGNE, Joan DELAUNAY-BELLEVILLE, Rovan WILLIAMS et Jocelyn LISSARRAGUE.

Hommes (5x5) : Béniéla ADJOUHGNIOPE, Paul-Emile BOAWE, Jean-Sébastien CHEVRIN, Edouard ESNEU, Ethaniel FENUAFANOTE, Ludovic MITRAIL, Florian PATCHE, Luther PULEOTO, Solomon PULEOTO, Rodrigue TETAINANUARII-FAATAUVIRA, Cédric TETUANUI et Raymond WEBER.

Manager (5x5 et 3x3) : Brigitte DELAVEUVE. Entraîneurs (3x3) : Jean-Marc DELAVEUVE et Stéphane SAMINADIN. Entraîneurs (5x5) : Christophe DAVID et Benjamin GUY.

Boxe

Femmes : Ismaela MOTUKU, et Fiona TUILEKUTU.

Hommes : Thomas CURE, Mickael MARDJOEKI, Tulikitoafa TAKATAI, Fabrice YANE et Simijane YEIWIE.

Manager : Arnaud BEAUVOIS. Entraîneurs : Jean-François RAMBANS, Christopher TURI et Jean-Francois TYAKETOU.

Culturisme

Femmes : Diane MOUNIAPIN et Thu Ha TRAN.

Hommes : Grégory LE PIRONNEC et Dorian XENIE.

Manager : Roland CHODEY. Entraîneur : Karl PEBELLIER Karl.

Football

Femmes : Lorenza HNAMANO, Ronaldine HNAUNE, Julia HONAKOKO, Melissa IEKAWE,

Nassaie IHAGE, Madeleine JAINE, Claire KAEMO, Marthe KATRAWA, Océanne ELINEAU, Jennel LIGNEUL, Louise LUEPAK, Edsy MATAO, Anais KONHU, Marie-Laure PALENNE, Germaine POUYE, Debora SELEFEN, Laurenda SIMANE, Waohma UJICAS, Cécilia WAHEO, Henako WAHNAWE et Alice WENESSIA.

Hommes : Pierre BAKO, Martin MAKAM, Bernard IWA, Jean-Jacques KATRAWA, Morgan MATHELON, Gianny MANMIEU, Rocky NYIKEINE, Tuomotr-Fonzy RANCHAIN, Willy READ, Titouan RICHARD, William ROKUAD, Gérard WAIA, Mickael ULILE, Vincent VAKIE, Gabriel VAKOUME, Roberto NEOERE, Lues WAYA, Josue WELEPANE, Shene WELEPANE Makalué XOWI, César ZEOULA.

Manager : Noam TEIN. Entraîneurs : Jean-Marc OUNEMOA, Johann SIDANER, Pierre WAJOKA, Gilles GARCIA, Linda NERHON et Fabien SARIDJAN.

Force athlétique

Femme : Ludivine BREYMAND

Hommes : Julien MOALA et Axel RAYMOND.

Manager : Kenny WENDT. Entraîneurs : Anthony WENDT et Patrick SELEMAGO.

Golf

Femmes : Lola ALIBAUD, Priscilla GRACIA, Mohea MANSBENDEL et Eden HO

Hommes : Guillaume CASTAGNE, Hugo DENIS, Morgan DUFOUR et Hugo KOCH.

Manager : Eric FIGUERES. Entraîneurs : Julien FORET et Emilie PIQUOT.

Haltérophilie

Femmes : Préscillia PIOTROWSKY, Jessica IDJAN, Demy DABIN et Diane DAM WAN.

Hommes : Mathieu LAO YAN, Sylvain DUCLOS, Mattéo PERRAUD et Kyle MICHEL.

Manager : Kevin LEE KUI THIN. Entraîneur : Marcus MEOZZI.

Judo

Femmes : Déborah BOCAHUT, Jaycee BRIVAL, Anais GOPEA, Joy QUEMENER et Ashley SUTA DIT SAPONIA.

Hommes : Jason APPAVOU, Antoine DEPREZ, Maassi FALEVALU, Ponove FALEVALU, Teva GOURIOU, Cédric JASZCZYSZYN, Mattéo LEPAUVRE, Antoine MARCUZZO, Vincent NERIS, Pierrick IDMONT Perrick, Maxime TARAMARCAZ et Paulo TAUKAFAULI

Manager : Yohann COURTINE. Entraîneurs : Abédias TRINDADE DE ABREU et Gérald CHADFEAU.

Karaté

Femmes : Klara BALBER, Lara LE MESTRE LARA, Lesly MARTIN, Angélique MONDOLONI, Romina RAMBANS, Epiphanie TUITAGATA et Aurore VAYSSET.

Hommes : Dylan AGAMALU, Philippe ANNONIER, Mathieu ANNONIER, Minh DACK VU DUC, Kurth EVLAKHOFF, Jean FAURE, René HMANA IWE, Alan KERHOZE, Timothée LABIAU, Louis MONCHY, Solal MONNIER, Brandon RAMBANS et Mathéo ROSELLO.

Manager : Clément LEROUX. Entraîneurs : Marjorie LOPEZ et Grégory PANNE.

Natation

Femmes : Manon BALDOVINI, Malou DOUILLARD, Marine EROUT, Maiana FLAMENT, Blanche FREULON, Lillie FREULON, Lara GRANGEON Lara et Armelle HIDRIO.

Hommes : Loann CAYUELA, Chrissander CERDA, John-William DABIN, Ethan DUMESNIL, Alexandre GANE, Nathan HUDAN, Thibaut MARY et Baptiste SAVIGNAC.

Manager : Typhaine QUERE Typhaine. Entraîneurs : Anthony GUILLAMIN, Théo KOCHEL Théo, Charlotte PRIOURET Charlotte et Stéphane TICHON.

Taekwondo

Femme : Lindsay GAVIN.

Hommes : Thomas NGO, Noah SOUENON et Puarai GOLHEN.

Manager : Henri JOUANNO. Entraîneurs : Pascal CHALIOT et Johan HARDEL.

Tennis

Hommes : Louam BOIVIN, Heremana COURTE et Nell ROLLIN.

Entraîneur : Pierre-Henri GUILLAUME.

Tennis de table

Femmes : Fabianna FAEHAU, Lorie LA, Anaïs PAUL, Julie WANEGUI et Véronique LUSSIEZ (para).

Hommes : Olivier CLOUET, Jérémy DEY, Jérôme MORISSEAU, Adrien PERROT, Alain BARBU (para) et Roland DJAOUA (para).

Manager : Philippe BONNEFOIS. Entraîneurs : Frédéric FAURE et Vincent BIGOTTE.

Tir à l’arc

Femmes : Caroline BALBER, Jordane DAVID et Isabelle DUSSOL.

Hommes : Laurent CLERTE, Léo GIBAND, Jean-Pierre GOBBO, Xavier MANGOEN, Loucas RICHERT et Henry SHIU.

Manager : Elvis MACE. Entraîneurs : Catherine GOUGEON CLERTE et Denis MOEDJIJO.

Triathlon

Femmes : Manon BRASSEUR, Céline HIRZEL et Bénédicte MEUNIER.

Hommes : Thomas PRONO, Mathieu SZALAMACHA et Hugo TORMENTO.

Manager : Eric MEUNIER. Entraîneurs : Pierre PECCOUD et Franck SANTOS.

Va’a/Kayak

Femmes : Eléa BLANC (va’a), Fabienne DEVAMBEZ ép. JAROSSAY (va’a/kayak), Isabelle FROUD – CORNAILLE (va’a), Cynthia MAINGUET (va’a), Marcy MANATE (va’a), Moetuarii MANATE (va’a), Florence MARTIN (va’a), Frédérique PANDOSY (va’a), Charlotte ROBIN (va’a/kayak), Mereana TEMAURI (va’a) ; Rosemelle TERII (va’a), Nathalie VIRATELLE (va’a/Kayak) et Myriam WEJIEME (va’a/kayak)

Hommes : Alexandre BAREILLES (kayak), Christophe BARRIELLE (kayak), Arnaud BOUYE (va’a), Melvin GUIRAUD (va’a), Kévin HARBULOT (va’a), Fabien LARHANTEC (va’a), Benjamin LEGAVRE Benjamin (va’a/Kayak), Gilles LEGRAS (va’a), Maël LEGRAS Maël (va’a), Cliff MAUORE (va’a), Julio PETERANO (va’a), Titouan PUYO (va’a/kayak), Guillaume SMITH (va’a), Kevin TAVITA (va’a) et Jean-hPierre TEHAHE (va’a).

Manager : Richard DROUET (va’a/kayak). Entraîneurs : Michel HAUATA, Stanley PANI (va’a) et Philippe LE POUL (kayak).

Voile

Femmes : Solenn GOURAND (windsurfer) et Sarah HEBERT (windsurfer).

Hommes : Laurent CALI (windsurfer +75 kg) et Samuel LAUNAY Samuel (windsurfer +75 kg). Etienne LE PEN (ILCA 7) et Vincent TRINQUET (ILCA 7).

Entraîneur : Max-Aurélien LE METAYER.

Volley-ball

Femmes : Mélyssandre EATENE, Madeleine HAEWEGENE, Moone KONHU, Iiwenda MANUOHALALO, Sarah NEHOUNE, Wakalane NGAIOHNI, Blanche NYIPIE, Marie NATU, Lonelzy SIO, Fatima TUUTAANE, Beverley VAOHEILALA, Jasmina WAHIOBE, Orlane WAYARIDRI et Joyce XOLAWAWA.

Hommes : Dimitri ADJOUHGNIOPE, Christopher ERIN, Nelson LAPE, Metty LAUALIKI, Raphaël LAUALIKI, Galutauava MAITUKU, Sosefo MATAVAL, Jimmy NGAIOHNY, Lilian PASSA, Darren PELO, Marc PHADOM, Brondon UVEAKOVI, Jacques WAINEBENGO et Hnacewen WAYARIDRI.

Manager : Jean-Pierre IWANE.

Entraîneurs : William Franck ADJOUHGNIOPE, Michel NEHOUNE, Jean-Claude PELO et Louis Aletasi TOTELE.

Beach-volley

Hommes : Mathieu HNASSIL et René WANEUX.

Manager : Jean-Pierre IWANE. Entraîneur : Alfred PEU.