[MINIJEUX] Gentillesse et sourires aux Mariannes

La première partie des 11es Minijeux du Pacifique est, de l'avis général, une réussite. Il serait étonnant qu'il en soit différent pour la seconde partie, jusqu'à la cérémonie de clôture, samedi. Les habitants des Mariannes du Nord sont ravis d'accueillir pour la première fois cet événement et ils ne s'en cachent pas. Ils aiment le sport et viennent parfois en nombre, au baseball, à la cérémonie d'ouverture ou encore pour le va'a. "Welcome to the Marianas", aiment-ils lancer joyeusement.