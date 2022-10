Trail : Éric Concé et Oswald Cochereau se partagent la victoire

La 26e édition du raid Air Calédonie de l'île des Pins, avec 116 arrivants et un parcours (16,5 kilomètres, 400 mètres de dénivelé positif) se terminant baie de Kanuméra, a eu lieu ce samedi, au départ de Vao. Éric Concé et Oswald Cochereau (photo), les plus rapides du jour, ont terminé dans la même foulée, en 1h13'19. Un peu plus de trois minutes derrière est arrivé Clémentin Vignau (1h16'23). La suite du top 10 a été formée par Benjamin Dockes (1h17'21), Hugo Denis (1h20'25), Sébastien Briel (1h24'28), Loïc Dehan (1h25'10), Alexandre Vannier (1h28'01), Dominique Merenciano (1h28'16) et Simon Cloarec (1h35'05). Côté féminin, la victoire est revenue à Camille Gallais (15e en 1h38'47), devant Sonia Le Berre (21e en 1h43'03), Laure Lebleu (24e en 1:45:08), Camille Chaneac (27e en 1h46'47) et Aurélie Moysan (30e en 1h51'21).