Le Calédonien Nicolas Goyard sélectionné pour les JO de Paris

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a annoncé en fin de semaine dernière la sélection de six nouveaux athlètes qui intégreront les délégations de judo et de voile. Parmi eux, le véliplanchiste calédonien Nicolas Goyard. Après son frère Thomas à Tokyo, le double champion du monde de windfoil participera donc à ses premiers Jeux Olympiques, en juillet à Marseille.