Après une journée à dériver, une femme de 67 ans secourue au large de Bourail

La sortie en mer a bien failli virer au drame. C’est finalement "fatiguée, mais saine et sauve" qu’une femme de 67 ans, disparue en mer dans la matinée de mercredi 15 novembre, a été retrouvée peu avant 19 heures, à bord d'une plate à la dérive, après plus de cinq heures de recherches.

L’alerte a été donnée vers midi, quand la gendarmerie nationale relaie au Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (Coss) l’inquiétude d’une famille, sans nouvelle d’une femme, partie seule à bord d’une embarcation de 4,2 mètres à l’extérieur du lagon, au large de La Foa. Elle aurait formulé des "propos inquiétants" lors d’un dernier échange avec sa famille. Un "mayday relai" est alors diffusé par VHF par le Coss, en charge des recherches. Sollicitée, la SNSM de Boulouparis envoie sa vedette Croix du Sud vers 12h30. L’hélicoptère de la sécurité civile participe également aux recherches à l’extérieur du lagon.

Un tir de fusée repéré

Le Coss parvient à établir un premier contact téléphonique avec la victime, à 12h49. Celle-ci confirme être sortie du lagon et être à la dérive, mais ne parvient pas à donner sa position. Des zones de recherches très étendues sont alors calculées par le centre opérationnel. Les premières recherches de la SNSM et de la sécurité civile s’avèrent infructueuses. L’avion Gardian des Forces armées (Fanc) est mobilisé et débute ses recherches à 17h10. C’est finalement la vedette de la SNSM qui, après plus de cinq heures de recherches, repère un tir de fusée à 18h47 permettant de localiser la plate, en dérive à trois milles du récif à hauteur de Nessadiou, à Bourail. La victime a été ramenée à sa famille peu avant minuit.

Un incident sans gravité qui est l’occasion, pour le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage, de rappeler "l’importance de l’emport lors de chaque sortie en mer, d’une VHF marine et du matériel de sécurité et de navigation adaptés à la navigation effectuée". Il en profite également pour souligner "qu’une embarcation légère de type plate n’est pas adaptée à une navigation à l’extérieur du lagon".