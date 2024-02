Le personnel du Betico entame une tournée des îles

Après des semaines d’une mobilisation cantonnée à la gare maritime, le personnel du Betico va franchir un cap dans son mouvement de protestation. Opposés au transfert de la desserte maritime à un privé voulu par le président de la province des Îles, Jacques Lalié, les salariés de Sudîles ont décidé d’aller rencontrer la population des Loyauté et de l’île des Pins. Quatre dates ont été programmées pour une "tournée des îles" (voir ci-dessous).

Objectif : alerter "les premiers concernés par la décision de M. Lalié", signale une représentante du collectif du personnel. Début janvier, ce dernier a annoncé que le Havannah 2, bateau de la Compagnie maritime des îles (CMI), remplacerait le Betico au terme de sa construction, prévue pour novembre 2025. De quoi menacer les emplois des 57 salariés de Sudîles, mais aussi le service public tout entier, insiste le collectif. "Le Havannah 2 mettra deux fois plus de temps à réaliser les rotations que le Betico aujourd’hui."

Betico 3 et syndicat mixte

Ce durcissement du mouvement intervient moins de deux semaines après la rencontre entre les salariés et Jacques Lalié, le 14 février. Le président de la province des Îles avait alors confirmé son intention de changer de modèle, qu’il juge trop coûteux pour la collectivité. Entre-temps, le personnel du Betico a constitué une liste de revendications, présentées ces prochains jours aux habitants des îles.

La première porte sur une demande de "non-engagement de la province des Îles auprès d’un privé", considérant que ce rapprochement avec la Compagnie maritime des îles implique la disparition du Betico. Le personnel appelle également à la création d’un "Syndicat mixte des transports maritimes", équivalent au SMTU, afin d’assurer et de diversifier le financement de la desserte maritime, aujourd’hui entièrement supporté par la province des Îles. "Nous voulons aussi relancer le projet d’un Betico 3, dévoile la représentante du personnel. Aujourd’hui, on a un bateau qui a 15 ans, donc forcément ça coûte plus cher en entretien." Annoncé à plusieurs reprises, ce projet n’a jamais vu le jour.

Pour leur tournée des îles, les salariés seront accompagnés par des représentants du Sénat coutumier et certains élus de la province des Îles, "scandalisés par une décision qui n’a jamais été votée en assemblée". La desserte sera assurée normalement. Mais jusqu’à quand ? "Si nous n’avons pas les retours qu’on souhaite de M. Lalié, on réfléchira à une grève."