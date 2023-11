Singapore Airlines et Aircalin s’associent sur la ligne Paris-Nouméa

Aircalin, Singapore Airlines et Nouvelle-Calédonie Tourisme déploient une campagne conjointe "inédite" avec une offre promotionnelle à partir de 1 855 € (222 600 F) pour des voyages aller-retour entre Paris et Nouméa, via Singapour. Ces trajets seront disponibles entre le 16 février et le 31 octobre 2024.

Ce vol sera ainsi effectué par la compagnie Singapore Airlines en correspondance avec Aircalin, qui ont donc signé sous l’égide de Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT) une convention de partenariat pour la période 2023-2024. Cette ligne permet aux voyageurs de l’Hexagone de rejoindre Nouméa en 22 heures de vol cumulées (avec une seule escale à Singapour).

Objectif : rendre le Caillou plus attractif, alors que la reprise du tourisme a redémarré fort au premier semestre 2023, qui affiche une affluence record sur cette période, avec plus de 54 000 visiteurs (soit une hausse de +2,3 % par rapport à 2019), dont une majorité de Métropolitains (16 396 touristes, soit une hausse de +12 % par rapport à 2019).

" Au cours des six premiers mois de l’année, les Français de l’Hexagone et les Européens en général ont été de plus en plus nombreux à faire l’expérience de ce voyage d’une vie à l’autre bout du monde, confirme Michaël Forrest, président de NCT. Cette coopération et cette campagne nous donnent donc l’occasion de faire connaître davantage notre bel archipel et de faciliter son accessibilité."

Et ce n’est pas la déléguée France/Europe chez Aircalin qui le contredira : " Si du côté de Singapore Airlines, un deuxième vol quotidien Paris-Singapour a été introduit début juillet 2023, ce sont désormais cinq vols par semaine entre Nouméa et Singapour qui sont effectués par Aircalin, en plus de nos autres liaisons, explique Carole Bednarek. C’est autant de facilité pour les voyageurs européens de se rendre dans l’archipel qu’il convient de mettre en avant auprès du grand public et des revendeurs par ce type d’actions de promotion."