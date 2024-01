Trente pompiers de l’Hexagone envoyés en renfort sur le Caillou

Bonne nouvelle, pour les soldats du feu calédoniens, épuisés par plusieurs semaines d’incendies à répétition. Samedi 6 janvier, à 23h05, trente personnes envoyées de l’Hexagone poseront le pied sur le tarmac de l’aéroport de Tontouta pour venir grossir les rangs des pompiers de Nouvelle-Calédonie.

Un précieux soutien, qui fait suite à la demande d’appui formulée par le gouvernement calédonien à l’État. Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer y a donné un avis favorable. Ainsi, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des risques (DGSCGC) a organisé la venue sur le Caillou de "trente personnels spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt, de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC) de Brignoles, pour une durée d’un mois", indique le haut-commissariat dans un communiqué.