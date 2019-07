Un modèle islandais de prévention jeunesse testé

Le CV d’Harvey Milkman est impressionnant. Sociologue américain, il a mis en place, il y a vingt ans, le « modèle de prévention islandais ». Résultats : entre 1998 et 2005, le nombre de jeunes Islandais déclarant passer du temps tous les jours en famille a doublé, alors que la consommation de substances psychoactives (cannabis, cocaïne, crack, etc...) a diminué de moitié chez les 15-16 ans. De quoi retenir l’attention de la Finc.

« Les jeunes d’aujourd’hui sont les salariés et les entrepreneurs de demain, explique Xavier Benoit, président de l’organisation professionnelle, on sait aussi que la consommation est dangereuse dans les ateliers à cause des machines-outils, il nous faut donc agir ». Sur invitation de la Finc, Harvey Milkman est venu quatre fois, depuis janvier 2018, en Calédonie, pour présenter et mettre en place son « modèle islandais » dans les villes volontaires de Koné, de Dumbéa et du Mont-Dore. Première étape : un questionnaire rempli par 2 500 élèves. Les données obtenues ne différent pas beaucoup de celles du baromètre santé jeunes de l’Agence sanitaire et sociale. L’étude du professeur Milkman ne prend pas en compte les spécificités ethniques. Seule adaptation locale : une question, ajoutée à la demande des communes, sur la consommation de kava.

necessaire

implication parentale

Avant 13 ans, 40 % des jeunes de l’étude Milkman disent avoir déjà consommé de l’alcool et 40 % des 15-16 ans déclarent avoir bu, une ou plusieurs fois, au cours des 30 derniers jours. Autre donnée : une adolescente sur cinq fume des cigarettes, contre un garçon sur sept. Les filles se sentent également en moins bonne santé que les garçons. Des statistiques, selon Harvey Milkman, similaires à la réalité islandaise d’il y a 15 ans.

A partir de là, le sociologue propose plusieurs pistes. En Islande, un pacte a été signé entre communes, écoles et parents pour un meilleur investissement de ces derniers, notamment pour le respect d’un couvre-feu destiné aux enfants.

« Pour l’instant, on ne sait pas quelles mesures on va retenir », réagit Armand Esposito, en charge de l'enseignement secondaire au Mont-Dore. Gilles Adragna, directeur de la sécurité à Dumbéa complète : « On va créer des équipes pour réinterroger notre politique publique mais on fait déjà beaucoup dans nos villes et on ne peut pas tout régler intramuros, il faut que les parents s’engagent et que les provinces et le gouvernement se saisissent du dossier ». En Islande, la méthode Milkman a bénéficié d’un fort engagement financier étatique. Ici, la question du financement est encore en discussion, le gouvernement étant, notamment, déjà engagé jusqu’en 2022 dans un plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance.

En attendant, Harvey Milkman va continuer à conseiller Koné, Dumbéa et le Mont-Dore. « Mais tout ne peut pas changer du jour au lendemain, prévient le chercheur, il faudra revenir dans deux puis dans cinq ans pour de nouvelles enquêtes et pour réagir aux résultats car ils sont comme les légumes frais, il ne faut pas laisser pourrir les informations récoltées ».