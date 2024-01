Un nouveau pic de chaleur est attendu jusqu’à dimanche

L’année 2024 a été marquée, dès le 1er janvier, par des températures record, avec notamment un mercure affichant 38,3°C à Tontouta. L’apogée d’un épisode de fortes chaleurs qu’ont subies, tant bien que mal, les Calédoniens entre les fêtes de Noël et le Nouvel an. Un mauvais souvenir ? Pas sûr. Météo France prévoit un nouveau pic de chaleur à partir de demain, jeudi, jusqu’à dimanche prochain.

"D’ici la fin de la semaine, les températures maximales vont de nouveau monter et pourraient potentiellement de nouveau dépasser les 35 °C sur la côte Ouest avec, également, des nuits chaudes où le mercure pourrait, par endroits, ne pas descendre en dessous de 25 °C, annonce Virgil Cavarero, prévisionniste chez Météo France. Ce sont des températures anormalement élevées, avec des écarts de 2 à 3 °C, notamment la nuit."

Quelques averses rafraîchissantes ?

Ce mercredi déjà, le mercure a commencé a grimpé, atteignant les 34 °C du Nord au Sud : à Ouégoa, à La Foa, à Tontouta ainsi qu’à La Coulée. Par endroits, les températures minimales ne sont pas descendues sous la barre des 23 °C sur l’ouest. Un avant-goût donc des jours à venir.

A LIRE ÉGALEMENT :

2023, année la plus chaude de l'Histoire

Seule consolation : à la différence de l’épisode survenu lors des fêtes de fin d’année, le temps sera plus instable avec quelques averses, en particulier sur l’est, dans les îles et dans la Chaîne, qui devraient ponctuellement apporter un certain rafraîchissement.

Dans ce contexte, le gouvernement appelle officiellement la population à la vigilance et émet des recommandations en particulier pour les plus vulnérables.