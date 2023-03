Australie : les habitants d'un village évacués par hélicoptère

"Pour l'instant, les mouvements de l'eau sont imprévisibles et montent rapidement", a averti le conseil du comté de Burke (Queensland) dans une "dernière alerte" adressée aux habitants. "Nous encourageons vivement les habitants à évacuer", a-t-il ajouté, en leur demandant de faire leurs bagages et en les prévenant qu'il n'y aurait plus de vols d'évacuation après samedi.

La police a indiqué que des hélicoptères et d'autres aéronefs avaient déjà transporté 53 personnes vulnérables au cours des derniers jours depuis la petite communauté de Burketown. La police a exhorté tous les résidents restants à fuir. Les personnes âgées et les jeunes enfants ont été exfiltrés en priorité, a précisé la police, ajoutant que les systèmes d'égouts étaient "compromis" et que l'électricité devait être coupée. Samedi matin, il n'y restait qu'une centaine de personnes.

De l'eau trouble clapotait contre les murs des bâtiments du village, qui se trouve à 1 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale du Queensland, Brisbane, et abrite environ 200 personnes. L'Albert river en crue a transformé de vastes zones autour de la ville en lacs, avec seulement la cime des arbres visibles, selon des images aériennes fournies par les services d'urgence. La police a annoncé qu'environ la moitié des maisons du village avaient été inondées.

"Des vaches nagent pour survivre"

Shannon Moren, une habitante évacuée, a déclaré à la chaîne publique ABC qu'elle s'inquiétait des conséquences des inondations sur le bétail. "J'ai visité la propriété de mes parents l'autre jour et j'ai vu des bovins plongés dans l'eau jusqu'au cou, nageant littéralement pour survivre", a-t-elle raconté.

À la suite de fortes pluies, qui se sont calmées depuis, le niveau de l'Albert river, qui longe Burketown, a dépassé le record de mars 2011 de 6,78 mètres, selon le bureau de météorologie du Queensland. La rivière est montée à plus de sept mètres vendredi et ne devrait pas atteindre son niveau maximum avant dimanche.

L'Australie a été frappée par de fortes pluies ces deux dernières années, en raison du phénomène météorologique la Niña qui s'est intensifié dans le Pacifique. Mais le bureau national de météorologie prévoit un temps plus sec et plus chaud dans les mois à venir, alors que la Niña touche à sa fin.

En mars 2022, le littoral de la côte orientale avait été frappé par de violentes tempêtes accompagnées de pluies torrentielles qui avaient fait plus de 20 morts. Des crues soudaines ont balayé certaines parties de l'est de l'Australie plus tard dans l'année, entraînant des évacuations à Sydney en juillet et arrachant des maisons de leurs fondations dans certaines villes de campagne en novembre.