Australie: les viticulteurs heureux d'une levée attendue des droits de douane punitifs chinois

Le vin australien entrevoit de nouveaux débouchés. Le géant australien Treasury Wine Estates, basé à Melbourne, a affirmé avoir été informé par les autorités des deux pays du "projet de décision provisoire" de Pékin concernant une suppression de ces droits de douane punitifs, à l'issue d'un examen de cinq mois.

Une décision définitive du ministère chinois du Commerce est attendue "dans les prochaines semaines", a déclaré ce géant mondial du vin.

Cependant, il estime que cela ne devrait avoir qu'un impact "minime" sur les bénéfices de son exercice se terminant le 30 juin.

Les relations entre Pékin et Canberra ont connu plusieurs années de froid. En 2018, le gouvernement australien a exclu le groupe chinois Huawei de toute participation au réseau 5G du pays, puis demandé en 2020 une enquête internationale sur les origines du Covid-19. En représailles, la Chine a imposé des droits de douane élevés sur des exportations australiennes clés, telles que l'orge, le boeuf et le vin et cessé ses importations de charbon.

Les relations se sont cependant améliorées après l'élection en 2022 d'un gouvernement de centre-gauche en Australie. Pékin a levé les droits de douane prohibitifs sur l'orge ainsi que l'interdiction d'importation de bois et repris ses achats de charbon.

Une perte de plus d'1 milliard de dollars

Si les droits de douane punitifs sur le vin sont supprimés, seuls la langouste australienne, le foin et le bœuf provenant de certains abattoirs seront encore soumis à des restrictions commerciales.

L'Australie, longtemps premier fournisseur de vin en Chine, a vu les droits de douanes imposés par Pékin atteindre jusqu'à 218,4%. Avant leur mise en place, les ventes de vin australien représentaient un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliard de dollars australiens (environ 85 milliards de francs). Il s'en écoule aujourd'hui pour moins de 10 millions (725 millions de francs).

Les viticulteurs australiens se sont tourné vers d'autres marchés asiatiques, notamment Hong Kong et la Thaïlande.

Tim Mableson, analyste de marché au sein du cabinet d'audit KPMG, a estimé que l'offre excédentaire de vin rouge australien devrait être atténuée par la réouverture du marché chinois. "Mais la consommation mondiale de vin a diminué", a-t-il souligné. "Si nous n'ajustons pas les niveaux de production, nous ne pourrons pas résoudre le problème de l'offre excédentaire", a-t-il nuancé.