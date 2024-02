Australie: des milliers d'habitants appelés à évacuer face à un incendie qui sévit près de Melbourne

Après la tempête et les coupures de courant, le Victoria est à l'épreuve du feu. Un important incendie, situé à deux heures de route au nord-ouest de la capitale Melbourne, a déjà ravagé environ 10 000 hectares de forêts et de terres agricoles. Un millier de pompiers ont été déployés.

New Start: The Beaufort Fire in Victoria, Australia has ripped 33,000 acres in a short period of time and is seeing long range spotting. #wildfire

Winds and warm weather are aiding the fires spread. A full resource response in underway.

