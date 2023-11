Australie: un surfeur recherché après avoir été vu "dans la gueule d'un requin"

Le corps de la victime demeure introuvable depuis que le prédateur marin l'a pris pour cible mardi près de Granites Beach, un spot très connu des surfeurs, dans l'Etat d'Australie-Méridionale, a déclaré la police. "Le corps de l'homme n'a pas encore été retrouvé et les recherches ont repris tôt ce matin", a indiqué la police dans un communiqué.

Ian Brophy, un surfeur de 70 ans qui se trouvait sur les lieux au moment de l'attaque, a raconté comment, alors qu'il allait entrer dans l'eau, quelqu'un a crié: "requin!", selon un média local.

"En me retournant, j'ai vu le requin se jeter (sur la victime) et mordre", a-t-il déclaré au journal The Advertiser d'Adélaïde.

M. Brophy a affirmé avoir vu le prédateur "passer par-dessus (la victime), la mordre et l'entraîner sous l'eau, puis plus rien pendant une minute ou deux, du sang partout, et enfin la planche surgir".

"Je l'ai vu dans une vague et le requin avait son corps dans la gueule - c'était épouvantable".

Quelques minutes plus tard, il n'y avait plus aucun signe du corps du surfeur. "Le requin a tout pris, je pense".

Jeff Schmucker, un habitant de la région, a raconté à la chaîne australienne ABC avoir pris son jet ski pour aider les services d'urgence à le rechercher.

