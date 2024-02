Australie : les corps du présentateur télé et de son petit ami retrouvés grâce à leur meurtrier présumé

"Nous sommes convaincus d’avoir retrouvé Luke et Jesse", a déclaré Karen Webb, cheffe de la police de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, précisant que les familles des deux victimes avaient accueilli la nouvelle avec soulagement et tristesse. Cette découverte met fin à une semaine de recherches très médiatisées pour retrouver les dépouilles de Jesse Baird, 26 ans, journaliste spécialisé dans le divertissement, et de Luke Davies, 29 ans, membre du personnel navigant de Qantas.

Un policier de 28 ans, qui entretenait une relation avec M. Baird, a été inculpé de deux chefs d’accusation pour meurtre. "Ces informations ont été obtenues avec l’aide de l’accusé", a fait savoir Mme Webb.

Transportés dans des housses de planches de surf

La police pense que les deux hommes ont été abattus dans un logement du centre de Sydney avant d’être placés dans des housses de planches de surf et transportés vers une propriété rurale située à environ deux heures de route de la ville.

Les tests balistiques ont montré qu’un projectile trouvé dans l’appartement correspondait à celui d’une arme à feu utilisée par la police. L’arme a ensuite été retrouvée dans le coffre-fort d’un commissariat de police.

La police affirme que les meurtres étaient "de nature domestique" et non un "crime homophobe".

Le suspect avait été un blogueur spécialisé dans les célébrités, il apparaît notamment photographié aux côtés de nombreuses stars, dont Taylor Swift, Miley Cyrus, Lady Gaga et Ben Stiller, avant d’intégrer la police.

Il a déjà fait l’objet d’une enquête pour avoir eu abusivement recours à un taser contre un aborigène en 2020, après qu’une vidéo de l’incident a été diffusée en ligne.

Des informations datant de 2014 indiquent qu’il a révélé publiquement son homosexualité en jetant une lettre sur scène lors d’un concert de Lady Gaga, que la star a lue à la foule parmi laquelle se trouvait sa sœur.