Australie : un mineur retrouvé mort et 29 autres secourus lors d’un effondrement dans une mine d’or

Les services de secours ont été appelés mercredi quand un effondrement a eu lieu dans la mine d’or de Mount Clear, près de la ville de Ballarat (125 km à l’ouest de Melbourne), a précisé la police dans un communiqué. Elle a ajouté que la victime, âgée de 37 ans, avait été "écrasée par un effondrement de rochers" et que son corps "avait été remonté" jeudi matin.

A man who was trapped by rocks after a collapse at a Mount Clear mine near the Victorian town of Ballarat has been rushed to hospital with serious injuries, while emergency crews continue to work to free one remaining worker pinned underground.https://t.co/C2gp8n7tL9

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) March 13, 2024