Le chef du renseignement dévoile l’existence d’un réseau d’espionnage étranger en Australie

Dans des révélations publiques extrêmement rares sur les opérations de contre-espionnage, Mike Burgess, le directeur général de l’Organisation australienne de sécurité et de renseignement (ASIO), a divulgué l’existence d’une unité surnommée A-Team, pour Australia Team (l’équipe australienne), qui appartient à un pays non nommé. Mike Burgess explique avoir dévoilé ces renseignements dans le but de perturber les opérations de A-Team, de faire comprendre à ses patrons que sa couverture était grillée et de mettre en garde les Australiens. "À l’heure actuelle, il y a une équipe particulière dans un service de renseignement étranger particulier avec un accent particulier sur l’Australie. Nous sommes sa cible prioritaire", a-t-il déclaré dans un discours à Canberra.

Les "Five eyes"

"L’équipe est agressive et expérimentée ; son savoir-faire est bon, mais pas assez bon", a-t-il estimé.

Elle cible les Australiens ayant accès à des "informations privilégiées", sur les réseaux sociaux, en utilisant de "faux personnages" anglophones et en promettant des récompenses en espèces.

Les espions se font passer pour des consultants, des chasseurs de têtes, des fonctionnaires locaux, des universitaires et des chercheurs de groupes de réflexion. "Si une cible mord à l’hameçon, les espions tentent de déplacer la conversation vers une application de messagerie cryptée. Une autre étape pourrait consister à proposer un voyage à l’étranger pour se rencontrer en personne", a encore dit le haut responsable.

Il a cité les exemples d’un universitaire et d’un ancien homme politique, non identifiés, qui "ont vendu leur pays, leur parti et leurs anciens collègues pour faire avancer les intérêts du régime étranger".

L’Australie est membre du Groupe des 5 – les "Five eyes" – une alliance des services de renseignement comprenant également les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, ce qui en fait une cible intéressante pour les agents de pays tels que la Chine et la Russie.