Une Australienne bat le record de la plus grosse vague surfée par une femme

Le 22 janvier, l’Australienne Laura Enever, 31 ans, a surfé une vague de 13,3 mètres au large de l’île hawaïenne d’Oahu. Il aura fallu près de neuf mois pour homologuer ce nouveau record. Le délai s’explique par la quantité de vérifications menées par les juges du Guinness Book avant de valider la performance.

Le précédent record était détenu par Andrea Moller avec 12,8 mètres. Il aura tenu huit ans.

D'autres surfeurs ont cependant déjà descendu des vagues encore plus hautes, mais avec l'aide de jet-skis pour se lancer.

Laura Enever a, elle, choisi d'aller affronter ces murs d'eau à la seule force des bras, d'où ce record malgré une taille de vague moins importante.

Sur une vidéo publiée par la World Surf League, on peut voir la surfeuse prendre position à la rame puis glisser jusqu’à la base de la vague, avant d’être enveloppée par un énorme nuage d’écume.

"Quand la vague est arrivée, j’étais à l’endroit idéal", a savouré Laura Enever auprès du Sydney Morning Herald.

"Je me suis retournée et j’ai juste eu à donner quelques coups de rame, c’était comme si la vague me prenait avec elle".

"J’ai su qu’elle était grosse quand j’ai ramé dessus, mais ce n’est que quand j’ai regardé son visage (le mur formé par la vague du sommet à sa base) que je me suis dit 'c’est une longue descente, c’est la plus grosse vague que tu aies jamais prise'".

"J’étais trop contente, il n’existe rien de tel" que ce sentiment.

C'est l'Allemand Sebastian Steudtner qui détient le record absolu de la plus grosse vague jamais surfée, avec 26,21 mètres en octobre 2020 sur le célèbre spot de Nazaré au Portugal. Il a été tracté par un jet-ski.