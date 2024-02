Qantas : les coûts plombent le bénéfice du second semestre 2023

Des bénéfices en baisse et des clients qui retrouvent le sourire. S’il n’y a pas vraiment de lien de cause à effet, c’est le message dévoilé jeudi par Qantas lors de la présentation des chiffres du second semestre 2023. Le bénéfice net de la compagnie australienne a chuté de 13,2 % en glissement annuel pour atteindre 869 millions de dollars australiens (environ 63 milliards de francs) au cours des six mois précédant le 31 décembre. Les recettes ont augmenté de 12,3 % sur la même période pour atteindre 11,1 milliards de dollars australiens (805 milliards de francs). Mais les coûts globaux ont augmenté, en partie à cause de la hausse des dépenses en carburant, en frais d’exploitation et en salaires.

Malgré la baisse des bénéfices, la compagnie a affirmé que la satisfaction des clients s’était améliorée sous l’impulsion de la nouvelle directrice générale Vanessa Hudson. "Nos niveaux de satisfaction de la clientèle ont fortement rebondi depuis décembre et nous avons d’autres améliorations de service et de produit en cours de préparation", a déclaré la directrice générale.

Proche des niveaux d’avant Covid

Son prédécesseur, Alan Joyce, a pris une retraite anticipée en septembre, alors que la compagnie était sous le feu des critiques concernant la flambée des prix des billets et la façon dont elle traitait son personnel.

Les tarifs ont chuté de plus de 10 % par rapport au pic de fin 2022. Qantas a déclaré avoir constaté une "forte demande" dans l’ensemble de ses activités, tirée par le secteur des loisirs, et les voyages d’affaires se rapprochent des niveaux pré-covid.

La capacité sur les vols internationaux Qantas est revenue à 90 % des niveaux d’avant la pandémie, a déclaré la compagnie aérienne, soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année précédente.