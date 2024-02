Nouvelle-Zélande : privés d’essence à cause d’un bug de l’année bissextile

Les Néo-Zélandais privés de plein d’essence en raison d’un bug dû au 29 février. Dans la capitale Wellington, certaines stations-service ont complètement fermé, laissant les clients devant des panneaux indiquant : "Panne de paiement à l’échelle nationale – site indisponible".

"Il s’agit d’un problème national affectant toutes les marques de carburant et il semble qu’il s’agisse d’un problème logiciel avec le fournisseur de services de paiement parce que nous sommes le 29 février, une année bissextile", a déclaré le porte-parole Julien Leys du groupe de distribution de carburants Gull.

People can’t buy fuel in NZ right now due to a Leap Year bug, the systems were not programmed to deal with the date February 29. pic.twitter.com/eZQODOA82Z

