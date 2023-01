Nouvelle-Zélande : Jacinda Ardern annonce sa démission

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre d'une réunion de son parti Travailliste. La dirigeante a expliqué ne plus avoir assez d'énergie pour diriger son pays.

" Je pars, car un poste avec d'aussi grands privilèges s'accompagne de grandes responsabilités. La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne pour diriger et aussi quand vous ne l'êtes pas. Je sais ce que ce travail exige. Et je sais que je n'ai plus assez d'énergie pour lui rendre justice. C'est aussi simple que cela. "

Plus d'informations à venir