A Taravao, le centre de dialyse monte en puissance

Mi-janvier, une unité d’autodialyse a ouvert ses portes à Taravao, dans des locaux spécialement aménagés au premier étage d’un centre commercial. Il s’agit d’une initiative inédite dans le secteur, en réponse à une sollicitation du gouvernement local dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau schéma d’organisation sanitaire.

Auparavant, les patients de la Presqu’île souffrant d’insuffisance rénale devaient se rendre trois fois par semaine à Papeete ou à Papara pour suivre leur traitement. Désormais, tout est réalisé sur place.

Un besoin croissant

« A terme, c’est un centre qui pourra accueillir jusqu’à 44 patients. On dispose de deux séries de 11 patients par jour. Aujourd’hui, le taux d’occupation est de 50 %, avec une intégration progressive. Les patients passent systématiquement par notre unité de dialyse médicalisée de Papeete, avec un transit de quelques semaines pendant lesquelles on évalue leurs connaissances au niveau de la maladie et on les rend acteurs de leur prise en charge », explique Nolwenn Kaiha, cadre de santé du groupe Dial’isis.

Deux infirmiers assurent la prise en charge trois jours par semaine, en liaison avec un médecin. Dès le mois prochain, ils seront trois, puisque le centre ouvrira six jours sur sept pour faire face à un besoin croissant.

« Malheureusement, l’insuffisance rénale en Polynésie ne cesse de croître. Notre objectif, c’est de garantir une sécurité de la prise en charge, car l’hôpital ne peut pas absorber seul l’ensemble de ces patients », précise Nolwenn Kaiha.

Vendredi dernier, en milieu de matinée, la plupart des lits disponibles étaient occupés. Chaque séance dure environ quatre heures, partagées entre repos, discussions et quelques divertissements.

« Ce qui est bien dans ce type de petites structures, c’est qu’on peut répondre aux besoins de chaque patient. C’est aussi très convivial, car ils se connaissent tous », confie Chloé Lazaro, infirmière.

500 dyalisés

« Ils en parleront mieux que nous, mais on leur apporte un confort géographique et une qualité des soins. Rajouter à une dialyse plusieurs heures de trajet, c’est doublement fatigant, sans compter la perte de temps. Cette proximité permet aux patients d’avoir d’autres activités, puisque ce sont des gens autonomes, qui ont encore toute leur mobilité. Ils arrivent à combiner la prise en charge avec une vie sociale et même professionnelle », remarque Nolwenn Kaiha.

Cette démarche se veut durable avec la construction imminente d’un centre dédié, toujours à Taravao. Deux autres unités seraient également en projet à Bora Bora et à Tubuai. Le nombre de Polynésiens atteints d’insuffisance rénale chronique terminale augmente régulièrement, d’environ 7 % par an en moyenne ces dernières années. En 2018, ils étaient environ 500. Actuellement, 147 patients sont inscrits sur la liste d’attente d’un greffon.