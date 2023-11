Des algues rouges bientôt dans les assiettes polynésiennes

Une algue très riche en protéines, avec très peu de matières grasses. Depuis deux ans, la Direction des ressources marines travaille sur le développement d’une filière autour des algues, notamment de l’algue rouge. "On a choisi de commencer par cette algue pour plusieurs raisons : à Hawaï, la limu manauea est consommée quotidiennement, notamment avec le poisson cru ou poke, dont on raffole tout autant ici. Ensuite, c’est une algue qui pousse vite dans des bonnes conditions de culture. L’élevage n’est pas compliqué et, visuellement, elle est attractive", explique Corentin Salvan, ingénieur aquacole en charge des projets de diversification à la DRM, notamment accompagné sur ce projet par Maxime Forget et Kilian Cella, techniciens aquacoles.

Cultivées en bassin ou en mer

Cette algue est présente localement, mais elle est trop rare pour envisager la cueillette, comme le remu vine à Tubuai, d’où l’intérêt de la cultiver. Deux approches sont possibles. "En bassin, avec une aération forte et une eau tout le temps en mouvement. Il faut couvrir avec des tôles vertes, car la lumière verte bénéficie principalement aux algues rouges et permet de limiter la croissance des algues vertes parasites. Ça fait partie des choses qu’on a découvertes et qui ne se font pas ailleurs. En mer, ce sont des cagettes qui vont être suspendues à terme à des lignes coulées à une profondeur de 2 ou 3 mètres, avec l’avantage d’être invisibles et de ne pas gêner la circulation des bateaux", expose l’ingénieur.





Pas besoin d’écloserie puisque les algues rouges se multiplient, ce qui permet d’échapper à cette contrainte technique et économique. Pas besoin non plus d’aliment pour ces végétaux qui se contentent de lumière et de carbone. Toutefois, les algues se nourrissent aussi d’azote et de phosphore, plus ou moins disponibles selon les milieux. "Dans les spots moins riches, il faudra passer par une phase de fertilisation en bassin", précise Corentin Salvan.





"Dans des conditions sans algues parasites, en bassin, on va avoir entre 15 et 25 % de croissance hebdomadaire, c’est-à-dire qu’on passe de 100 kg à 125 kg d’algues en une semaine", indique le chef de projet. En mer, les cagettes sont surveillées de près pour prévenir une éventuelle colonisation du milieu. "Les poissons raffolent de cette algue, donc a priori, il y a peu de risque qu’elle se propage".

Cap sur la formation et la commercialisation en 2024

Des simulations financières ont été effectuées, confirmant les possibilités de rentabilité. La DRM travaille à la mise en œuvre d’une barge pour déployer la culture en mer, afin d’approfondir les recherches et débuter la formation des porteurs de projets dans les prochains mois. Plusieurs personnes seraient déjà intéressées. Cette filière émergente pourrait donc être une nouvelle contribution sur le chemin de l’autonomie alimentaire, face à la pression foncière et tandis que l’importation d’algues augmente. "C’est un produit qui est de plus en plus en vogue localement et à l’international. Vu la taille de notre espace maritime, il y a un vrai avenir pour une filière algues en Polynésie. Je pense que d’ici 10 ou 20 ans, le fa’a’apu des mers (zone de culture), ce sera normal. Dans un deuxième temps, on pourrait même envisager de les exporter".

Au Fenua, la commercialisation des algues rouges devrait intervenir au deuxième semestre 2024. Objectif visé : afficher un prix de vente capable de concurrencer les algues importées d’Asie, comme les wakame congelés. Afin de diversifier l’offre et de varier les plaisirs, des recherches sont en cours sur d’autres espèces locales, comme le Codium ou imu tutae kioe, la "truffe de mer" des Marquises.