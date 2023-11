Polynésie : près de 10 kilos d’ice saisis à l’aéroport de Tahiti

9,259 kg de méthamphétamine cachés dans le double-fond de deux valises. C’est le butin découvert la semaine dernière par les douanes du Fenua dans les bagages d’un homme originaire de Tahiti en provenance de San Francisco, rapporte la procureure de la République en Polynésie, Solène Belaouar.

Le passager concerné, âgé de 43 ans, a été immédiatement interpellé et une enquête judiciaire a été ouverte, confiée en cosaisine au Commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française et à l’Office antistupéfiants (Ofast).

Des valises achetées à un inconnu à Los Angeles

Il en ressort que l’intéressé, jusqu’alors inconnu pour des faits liés à des trafics de stupéfiants, affirme avoir ignoré le contenu de ses valises, qu’il dit avoir achetées à un inconnu dans la rue pour y ranger ses achats à l’occasion d’un court séjour touristique à Los Angeles.

Déféré au parquet de Papeete samedi dernier, il a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel pour être jugé le jeudi 11 janvier 2024.

Les infractions qui lui sont reprochées sont l’acquisition, la détention, le transport et l’importation de produits stupéfiants, outre le délit douanier d’importation sans déclaration de marchandises prohibées. Il risque jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et une très forte amende.

La Procureure de la République rappelle que la menace sur les stupéfiants en Polynésie française est de plus en plus forte et notamment en ce qui concerne les importations de méthamphétamine plus communément appelée "ice".

26 kg d’ice saisis en 2023

"Pour lutter contre les trafics de stupéfiants, la douane et la gendarmerie ont renforcé leur action en se dotant d’équipes maîtres-chiens adaptés à la réalité des courants de fraude, en matière d’ice dans le Pacifique", informe la procureure. Ainsi, "les agents des douanes ont déjà saisi 26 kg d’ice en 2023, c’est-à-dire le meilleur résultat jamais enregistré en matière de lutte contre cette drogue. Dans les dossiers de l’antenne Ofast, ce sont plus de 15 kg d’ice qui ont été importés sur le territoire polynésien depuis le 1er août, représentant une valeur marchande de près de 4 milliards de francs."