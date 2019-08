La légalisation du cannabis à usage médical, y compris à Tahiti ?

Réglementer et autoriser la production locale de paka pourraient être une manière de casser le trafic d’ice. C’est en tout cas, sous couvert d’anonymat, ce que pensent certains élus, avocats et magistrats polynésiens, persuadés que la légalisation du cannabis thérapeutique sera l’un des points majeurs du quinquennat du président Macron.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a validé, le 11 juillet, le cadre proposé fin juin par le comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) qui vise à autoriser l’expérimentation de l’usage du cannabis thérapeutique en France. Cette phase test devrait démarrer début 2020.

Le cannabis thérapeutique pourra être prescrit chez des patients en impasse thérapeutique, souffrant de certaines formes d’épilepsies résistantes aux traitements, de douleurs neuropathiques non soulagées par d’autres thérapies, d’effets secondaires des chimiothérapies ou encore pour les soins palliatifs et les contractions musculaires incontrôlées de la sclérose en plaques ou d’autres pathologies du système nerveux central.

Toutefois, il ne sera pas question de « joint sur ordonnance ». Les produits prescrits seront inhalés (huile, fleurs séchées) ou ingérés (solutions buvables, gouttes et capsules d’huile). La première prescription sera donnée par un médecin spécialisé.

Pour un grand nombre de médecins, de scientifiques et d’associations de malades, cette décision est très attendue car à l’instar de la morphine, antalgique très puissant provenant d’une molécule extraite de l’opium, principalement utilisée dans le traitement de la douleur, le cannabis contient plusieurs molécules dont le cannabidiol (CBD), reconnu comme étant un antalgique et un anti-inflammatoire très puissants.

A la différence du tétrahydrocannabinol (THC), autre molécule du cannabis réputée pour ses effets psychotropes et considérée comme une drogue pour ses effets psychoactifs, le cannabidiol ne présente aucune dépendance et n’est pas toxique.

Du made in fenua pour les laboratoires

De plus, des milliers d’études scientifiques réalisées un peu partout dans le monde depuis des dizaines d’années n’ont cessé de démontrer les bénéfices majeurs des vertus thérapeutiques du cannabis.

A l’issue donc de la phase de test, le gouvernement français décidera s’il généralise ou non le cannabis thérapeutique. La Polynésie pourrait alors avoir un rôle important à jouer en étudiant la composition de ses plants car s’il s’avérait que les taux de THC sont plus importants dans les plants made in fenua que dans ceux d’autres régions, nul doute que les taux de CBD le seraient aussi. Cela signifierait que les plants de cannabis locaux pourraient intéresser de nombreux laboratoires pharmaceutiques.

Et en cas de légalisation du cannabis thérapeutique en France à la suite de l’expérimentation, la loi s’étendra à l’ensemble du territoire français et donc à la Polynésie française qui pourrait alors être amenée à autoriser et à réglementer la production de paka.

Les pays qui ont autorisé et légalisé la production de cannabis ont constaté une diminution significative du trafic souterrain, générateur d’argent sale qui, souvent en Polynésie, est ensuite réinjecté dans la production de l’ice. Cette drogue aux effets dévastateurs, extrêmement addictive, toucherait sur le territoire une personne sur 30, selon la chef de service du centre de consultation en toxicologie de la direction de la santé, Marie-Françoise Brugiroux.